Добавление одного ингредиента в рацион может облегчить боль в суглубах во время артрита

Боль в суставах: как помочь

Реклама

Артрит является одной из самых сложных проблем современной медицины, поскольку охватывает более ста различных типов поражений суставов. Это заболевание сопровождается хроническим воспалением, постепенно разрушающим хрящевую ткань, вызывая постоянную боль, скованность движений и видимые отеки. Особое внимание медики уделяют ревматоидному артриту, который без должного лечения может привести к инвалидности в течение первых нескольких лет после появления симптомов.

Вопреки распространенному мифу, что это болезнь исключительно пожилых людей, медицинская статистика указывает на рост случаев ювенильного артрита, поражающего детей и подростков.

Поскольку полного лечения от большинства видов артрита пока нет, врачи все чаще рассматривают питание как часть комплексной терапии. Правильный рацион способен не просто поддержать организм, а активно влиять на биохимические процессы.

Реклама

Что нужно добавить в рацион для облегчения боли в суставах

Доктор физической терапии Эль Мохендлесс и другие эксперты называют оливковое масло первого отжима (EVOO) одним из лучших натуральных средств борьбы с артритной болью. Основной секрет ее эффективности состоит в содержании уникального соединения — олеокантала.

Научные исследования подтверждают, что олеокантал блокирует те же воспалительные пути в организме, что и популярные обезболивающие препараты, например, ибупрофен.

Главное преимущество этого природного компонента заключается в отсутствии побочных эффектов, часто сопровождающих длительный прием медикаментов.

Ежедневное употребление нескольких столовых ложек такого масла может значительно снизить интенсивность воспаления.

Реклама

Влияние оливкового масла на аутоиммунные состояния и общее состояние здоровья

Согласно данным профильных организаций, защитные свойства оливкового масла первого виEVOO выходят за пределы обычного артрита. Содержащиеся в масле полифенолы демонстрируют высокую эффективность в борьбе с воспалениями при сложных аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит и волчанка. Многочисленные эксперименты на людях и лабораториях доказали, что эти вещества улучшают состояние суставов и положительно влияют на весь организм.

И это еще не всё. Многие эксперты считают именно оливковое масло первого отжима главным фактором успеха средиземноморской диеты, которое помогает предотвратить развитие многих хронических патологий. Хотя точная дозировка для максимальной эффективности все еще обсуждается, ее польза для пациентов с болью в суставах бесспорна.

Важность правильного хранения масла

Для того чтобы оливковое масло не потеряло свои лечебные качества, необходимо уделять внимание его хранению. В отличие от распространенных мифов этот продукт имеет ограниченный срок годности и может испортиться под влиянием определенных внешних факторов. Свет, тепло и контакт с воздухом разрушают ценные полифенолы и олеокантал, превращая полезный ингредиент в обычный жир. Поэтому для сохранения противовоспалительного потенциала масло следует содержать в темном и прохладном месте.