Добавляйте это в кофе вместо сахара и худейте – рекомендации врачей

Многие люди начинают свое утро с кофе. Кофеин фактически может помочь ускорить ваш метаболизм и способствовать потере веса. Однако добавление определенных ингредиентов, как сливки и подсластители с высоким содержанием сахара, может помешать этим преимуществам. Но есть одна специя и подсластитель, которые, по мнению экспертов в области здравоохранения, могут привести к более быстрой потере веса (если вы также соблюдаете сбалансированную диету и постоянно тренируетесь) при употреблении с кофе.

Об этом пишет Yahoo news.

По мнению диетологов, добавление корицы и монашеского фрукта (растительный сахар – ред.) в ежедневную чашку кофе может ускорить ваш метаболизм.

Корица – натуральный подсластитель

Кофе с добавлением сахара может привести к воспалению, повышению уровня сахара в крови и увеличению веса, корица может похвастаться противоположным эффектом. Медицинские эксперты сходятся во мнении, что эта специя может помочь ускорить ваш метаболизм.

"Корица в кофе уменьшает воспаление и гипергликемию, а также усиливает сжигание жира, — объясняют специалисты, отмечая, что он может "помочь потерять больше калорий и бороться с инфекциями". Все эти преимущества вместе ускоряют ваш метаболизм.

Корица – это универсальный ингредиент, успешно используемый в качестве вспомогательного средства для лечения диабета 2-го типа и метаболических заболеваний, улучшая контроль уровня сахара в крови. Кроме того, было доказано, что корица улучшает память и настроение.

Специалисты предлагают включить корицу в свой ежедневный рацион.

Монашеский фрукт

Монашеские фрукты – альтернативный растительный сахар. Он извлекается из монашеского фрукта, также известного как луохангуо – мелкого круглого плода, встречающегося преимущественно в Юго-Восточной Азии. Хотя монашеские фрукты содержат фруктозу и глюкозу, они изымаются в процессе экстракции, создавая ненутритивный подсластитель, который является примерно в 100 раз слаще столового сахара.

Этот продукт также обладает противовоспалительными свойствами, что делает его полезным для вашего кишечника, метаболизма и пищеварения в целом.

Монашеский фрукт является прекрасной альтернативой сливкам и сахару для подслащения – они сладкие и содержат много антиоксидантов.

Эксперты сходятся во мнении, что корица или монашеский фрукт являются специями, которые ускоряют метаболизм и могут естественным образом подсластить вашу утреннюю чашку кофе и помочь вам сбросить несколько килограммов в процессе. Кроме того, корица и монашеский фрукт обеспечивают другие преимущества для здоровья, такие как борьба с воспалением, улучшение памяти и повышение настроения.

Напомним, офтальмологи назвали 5 распространенных привычек, которые могут причинить вред здоровью глаз.

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