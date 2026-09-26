Добавьте эти фрукты к кисломолочному сыру: диетологи объяснили, почему это полезно

С чем есть кисломолочный творог / © pexels.com

Реклама

Кисломолочный творог — простой продукт, который легко добавить в ежедневный рацион. Он содержит много белка, а благодаря нейтральному, немного кисловатому вкусу хорошо сочетается как солеными, так и со сладкими продуктами.

Особенно удачным может быть сочетание сыра с фруктами. Они придают природную сладость, клетчатку, витамины и другие питательные вещества. Диетологи назвали восемь фруктов, которые следует попробовать добавлять в кисломолочный сыр.

Реклама

Ананас

Одним из самых интересных вариантов оказался ананас. Его сладкий и вместе с тем немного кисловатый вкус хорошо дополняет сливочный вкус кисломолочного сыра.

Реклама

Ананас содержит витамин С, марганец и витамины группы В. Кроме того, в свежем ананасе есть бромелайн — группа ферментов, расщепляющих белки.

Можно использовать свежий или замороженный ананас. Если же выбираете консервированный, лучше отдавать предпочтение фруктам в собственном соке, а не в сладком сиропе.

Ягоды

Клубника, малина, черника, ежевика и другие ягоды — еще одно удачное дополнение к кисломолочному сыру.

Ягоды содержат клетчатку, витамины и растительные соединения, в частности антоцианы, которым красные, синие и фиолетовые плоды благодаря своей окраске.

Реклама

Можно выбрать один вид ягод или несколько смешать. Так обычная порция кисломолочного сыра легко превращается в быстрый завтрак или перекус.

Яблоки

Если вам нравится сочетание кремовой и хрустящей текстуры, попробуйте добавить яблоко.

Яблоки являются источником клетчатки, витамина С и антиоксидантов. Кусочки сладкого или кисло-сладкого яблока хорошо сочетаются с кисломолочным сыром, а сделать вкус более интересным поможет щепотка корицы.

Персики

Сладкий сочный персик создает интересный контраст с лёгкой соленостью кисломолочного сыра.

Реклама

Особенно вкусно такое сочетание будет в сезон персиков. Попробовать можно также нектарины или сливы. А несколько листочков свежей мяты или базилика сделают простое блюдо более необычным.

Киви

Еще один фрукт, который следует добавить в кисломолочный сыр, — киви.

Его кисло-сладкий вкус и мелкие семена хорошо контрастируют с нежной сырой текстурой. Киви также содержит много витамина С и клетчатку.

К такому завтраку можно добавить немного гранолы или орехов, чтобы получить еще больше разных текстур.

Манго

Любителям сладких завтраков может понравиться сочетание сыра и манго.

Манго содержит витамины А и С, фолат, калий, медь и магний. Его сладкий тропический вкус хорошо уравновешивает кисловатость сыра.

Свежее манго можно заменить замороженным, поэтому такой вариант доступен не только в сезон.

Груши

Осенью следует попробовать кисломолочный творог с грушей и корицей.

Груша содержит клетчатку, в частности пектин. Сочетание фруктовой клетчатки с белком кисломолочного сыра также может помочь дольше сохранять чувство сытости.

Самый простой вариант — нарезать спелую грушу небольшими кусочками, добавить в сыр и посыпать корицей.

Вишни и черешни

Завершают список вишни и черешни. Их насыщенный вкус хорошо сочетается с нежным кисломолочным творогом.

В сезон можно использовать свежие ягоды без косточек, а в другое время года — замороженные. Особенно интересным получается сочетание кисломолочного творога, вишен и небольшого количества орехов.

Почему кисломолочный творог хорошо сочетать с фруктами

Кисломолочный творог в первую очередь ценят высокое содержание белка. По данным, приведенным в USDA, примерно 2/3 чашки 2-процентного кисломолочного сыра содержат около 16 г белка и 151 мг кальция.

Фрукты в свою очередь добавляют клетчатку, витамины, антиоксиданты и природную сладость. Поэтому такое сочетание может стать простым вариантом завтрака или перекуса, не требующего длительного приготовления.

Дополнительный плюс — возможность постоянно менять вкус. Летом это могут быть персики и ягоды, осенью — яблоки и груши, а зимой — киви, манго или ананас.

FAQ

С чем лучше есть кисломолочный сыр?

Кисломолочный сыр хорошо сочетается с фруктами и ягодами, в частности ананасом, яблоками, грушами, персиками, киви, манго, вишнями, черешнями, клубникой, малиной и черникой. К сладкому варианту завтрака можно добавить орехи, семена, гранола или немного корицы.

Можно ли есть кисломолочный творог с фруктами?

Так, кисломолочный творог можно совмещать с фруктами. Сыр добавляет в блюдо белок, в то время как целые фрукты являются источником клетчатки, витаминов и других питательных веществ. Это простой вариант завтрака или перекуса, который можно адаптировать в соответствии с собственными вкусами.

Новости партнеров

Новости партнеров