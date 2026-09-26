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Добавьте эти фрукты к кисломолочному сыру: диетологи объяснили, почему это полезно
Кисломолочный творог можно превратить в вкусный завтрак, если правильно подобрать к нему фрукты.
Кисломолочный творог — простой продукт, который легко добавить в ежедневный рацион. Он содержит много белка, а благодаря нейтральному, немного кисловатому вкусу хорошо сочетается как солеными, так и со сладкими продуктами.
Особенно удачным может быть сочетание сыра с фруктами. Они придают природную сладость, клетчатку, витамины и другие питательные вещества. Диетологи назвали восемь фруктов, которые следует попробовать добавлять в кисломолочный сыр.
Ананас
Одним из самых интересных вариантов оказался ананас. Его сладкий и вместе с тем немного кисловатый вкус хорошо дополняет сливочный вкус кисломолочного сыра.
Ананас содержит витамин С, марганец и витамины группы В. Кроме того, в свежем ананасе есть бромелайн — группа ферментов, расщепляющих белки.
Можно использовать свежий или замороженный ананас. Если же выбираете консервированный, лучше отдавать предпочтение фруктам в собственном соке, а не в сладком сиропе.
Ягоды
Клубника, малина, черника, ежевика и другие ягоды — еще одно удачное дополнение к кисломолочному сыру.
Ягоды содержат клетчатку, витамины и растительные соединения, в частности антоцианы, которым красные, синие и фиолетовые плоды благодаря своей окраске.
Можно выбрать один вид ягод или несколько смешать. Так обычная порция кисломолочного сыра легко превращается в быстрый завтрак или перекус.
Яблоки
Если вам нравится сочетание кремовой и хрустящей текстуры, попробуйте добавить яблоко.
Яблоки являются источником клетчатки, витамина С и антиоксидантов. Кусочки сладкого или кисло-сладкого яблока хорошо сочетаются с кисломолочным сыром, а сделать вкус более интересным поможет щепотка корицы.
Персики
Сладкий сочный персик создает интересный контраст с лёгкой соленостью кисломолочного сыра.
Особенно вкусно такое сочетание будет в сезон персиков. Попробовать можно также нектарины или сливы. А несколько листочков свежей мяты или базилика сделают простое блюдо более необычным.
Киви
Еще один фрукт, который следует добавить в кисломолочный сыр, — киви.
Его кисло-сладкий вкус и мелкие семена хорошо контрастируют с нежной сырой текстурой. Киви также содержит много витамина С и клетчатку.
К такому завтраку можно добавить немного гранолы или орехов, чтобы получить еще больше разных текстур.
Манго
Любителям сладких завтраков может понравиться сочетание сыра и манго.
Манго содержит витамины А и С, фолат, калий, медь и магний. Его сладкий тропический вкус хорошо уравновешивает кисловатость сыра.
Свежее манго можно заменить замороженным, поэтому такой вариант доступен не только в сезон.
Груши
Осенью следует попробовать кисломолочный творог с грушей и корицей.
Груша содержит клетчатку, в частности пектин. Сочетание фруктовой клетчатки с белком кисломолочного сыра также может помочь дольше сохранять чувство сытости.
Самый простой вариант — нарезать спелую грушу небольшими кусочками, добавить в сыр и посыпать корицей.
Вишни и черешни
Завершают список вишни и черешни. Их насыщенный вкус хорошо сочетается с нежным кисломолочным творогом.
В сезон можно использовать свежие ягоды без косточек, а в другое время года — замороженные. Особенно интересным получается сочетание кисломолочного творога, вишен и небольшого количества орехов.
Почему кисломолочный творог хорошо сочетать с фруктами
Кисломолочный творог в первую очередь ценят высокое содержание белка. По данным, приведенным в USDA, примерно 2/3 чашки 2-процентного кисломолочного сыра содержат около 16 г белка и 151 мг кальция.
Фрукты в свою очередь добавляют клетчатку, витамины, антиоксиданты и природную сладость. Поэтому такое сочетание может стать простым вариантом завтрака или перекуса, не требующего длительного приготовления.
Дополнительный плюс — возможность постоянно менять вкус. Летом это могут быть персики и ягоды, осенью — яблоки и груши, а зимой — киви, манго или ананас.
FAQ
С чем лучше есть кисломолочный сыр?
Кисломолочный сыр хорошо сочетается с фруктами и ягодами, в частности ананасом, яблоками, грушами, персиками, киви, манго, вишнями, черешнями, клубникой, малиной и черникой. К сладкому варианту завтрака можно добавить орехи, семена, гранола или немного корицы.
Можно ли есть кисломолочный творог с фруктами?
Так, кисломолочный творог можно совмещать с фруктами. Сыр добавляет в блюдо белок, в то время как целые фрукты являются источником клетчатки, витаминов и других питательных веществ. Это простой вариант завтрака или перекуса, который можно адаптировать в соответствии с собственными вкусами.