Добавьте в свой рацион этот орех, если не хотите стареть: исследования показали – он очень эффективен

Многие воспринимают грецкие орехи лишь как вкусный перекус, хотя на самом деле они обладают уникальными полезными свойствами.

Грецкие орехи не только помогают уменьшить риск сердечно-сосудистых болезней и онкологии (что само по себе уже значительное преимущество), но и является настоящим источником энергии и полезных веществ, которые способствуют здоровому старению эффективнее любых других орехов.

Грецкие орехи: польза

Грецкие орехи – это настоящий источник ценных веществ. Они содержат не только полезные жиры, но и клетчатку, микроэлементы и антиоксиданты, в целом укрепляющие здоровье. Диетологи подчеркивают, что среди всех орехов именно грецкие выделяются высоким содержанием полиненасыщенных жиров, особенно Омега-3. Они являются единственным видом, содержащим значительное количество альфа-линоленовой кислоты (АЛК), играющей ключевую роль в жизнедеятельности организма.

"Лишь одна унция (28,3 грамма) грецких орехов содержит белок, клетчатку и магний, необходимые для организма", — отмечает диетология MyFitnessPal Мелисса Джегер. Кроме того, Американская кардиологическая ассоциация признала их продуктом, способствующим здоровью сердца.

Как грецкие орехи замедляют процесс старения

Ученые доказали, что уникальный состав грецких орехов – жирные кислоты, клетчатка, витамины и минералы – обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Исследовательница MyFitnessPal Джоанна Грегг отмечает: регулярное употребление этих орехов помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, диабета, а также замедляет возрастное ухудшение когнитивных функций.

По словам Грегг, секрет пользы грецких орехов заключается в их способности бороться с окислительным стрессом и воспалением, укреплять сердце, улучшать работу кишечника и способствовать поддержанию здорового веса. Исследование Nurses' Health Study, опубликованное в Journal of Aging Research, подтвердило, что женщины, потреблявшие по меньшей мере две порции грецких орехов в неделю, на 20% чаще оставались в категории "здорового старения" — без хронических болезней, проблем с памятью и физических ограничений

Другие полезные свойства грецких орехов

Грецкие орехи играют немаловажную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов. Благодаря содержанию антиоксидантов (фитостеролов и полифенолов) они снижают уровень окислительного стресса и воспаления, а альфа-линоленовая кислота (ALA) способствует укреплению сердца и помогает снизить риск инфарктов и инсультов. Исследование, опубликованное в 2023 г. в журнале Nutrients, показало, что даже 10 граммов грецких орехов в день (около пяти половинок) могут значительно снизить вероятность развития сердечных болезней.

Еще одно значимое преимущество – способность снижать уровень холестерина. Согласно исследованию, опубликованному в Circulation 2021 года, у пожилых людей, которые в течение двух лет потребляли две порции грецких орехов ежедневно, значительно уменьшился уровень "плохого" холестерина (ЛПНП).

Сколько орехов есть в день

Специалисты FDA рекомендуют ежедневно употреблять около одной унции (28 г) орехов. Однако следует помнить о балансе, ведь, несмотря на их пользу, орехи достаточно калорийны. Клиника Майо советует потреблять от четырех до шести порций несоленых орехов в неделю.

Лучше выбирать сырые, сухаревые или несоленые орехи, чтобы избежать лишней соли и сахара. А если хочется добавить вкуса – можно поджарить их самостоятельно, приправив любимыми специями, что сделает перекус вкуснее и полезнее.

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