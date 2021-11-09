Доказано: эффективность третьей дозы вакцины Pfizer COVID-19 составляет 96 процентов.

Подробно – об исследованиях.

Компания Pfizer опубликовала результаты третьей фазы клинических испытаний введения третьей дозы вакцины Pfizer/BioNTech с участием более 10 тыс. человек. Ученые выяснили, что дополнительная доза защищает от заболевания COVID-19 на 95,6%.

С пресс-релизом можно ознакомиться на сайте компании Pfizer.

Пандемия коронавируса продолжается, некоторые люди вакцинировались год назад, поэтому напряженность их иммунитета против коронавируса снижается. Великобритания, Израиль, Италия и США уже вводят третью дозу вакцины от коронавируса наиболее уязвимым группам населения — пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом. 13 октября 2021 г. о необходимости третьей дозы у людей с ослабленным иммунитетом также заявила ВОЗ.

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Статистика израильских врачей

Израильские врачи уже опубликовали первую статистику заболеваемости COVID-19 после введения третьей дозы вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech.

По данным израильских медиков, она снижает риск заболеть ководом в 11,4 раза по сравнению с двумя дозами препарата, введенными пять месяцев назад. Несмотря на то, что препарат, разработанный Pfizer/BioNTech (наряду с вакциной Moderna) используют в большинстве стран для бустерной дозы, результаты клинических исследований по нему еще не опубликовали.

21 октября компания Pfizer в пресс-релизе сообщила о результатах третьей фазы клинических исследований применения третьей дозы своей вакцины.

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Как проводили исследования

В работу включили более 10 тысяч человек (точное количество компания не сообщает). Средний возраст участников составил 53 года.

Все они прошли стандартный курс вакцинации двумя дозами Pfizer/BioNTech в среднем 11 месяцев назад. Участников разделили на две группы 1:1 – одной ввели вакцину в стандартной дозировке 30 микрограмм, а вторую – плацебо.

Через неделю после введения вакцины или плацебо у участников начали регистрировать все случаи заболевания COVID-19. Наблюдение продолжали в течение 2,5 месяцев.

В группе, получившей вакцину, заболело 5 человек, а в группе, которой ввели плацебо, заболело 109 человек. Из этих значений исследователи рассчитали эффективность, с которой третья дозировка защищает от болезни на 95,6%.

Компания Pfizer также добавила, что исследование проводилось в то время, когда в большинстве стран уже царил дельта-штамм коронавируса, а значит, вакцина остается эффективной и против нового варианта.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали статистику по частоте побочных эффектов, возникших после введения третьей дозы мРНК вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna. Локальные реакции на третью дозу препарата возникали чаще, чем на вторую, а системные реакции – реже, чем после второй дозы.

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