Доказательно: украинцы могут узнать больше о вакцинации, грудном вскармливании и питании детей до трех лет

Продолжает работать Национальная горячая линия "Доказательное о вакцинации, грудном вскармливании и питании детей до 3 лет".
Она создана UNICEF Ukraine и Украинский католический университет UCuniversity при поддержке Министерства здравоохранения и Агентства США по международному развитию (USAID) в сотрудничестве с ОО Ассоциация семейных медицинских сестер, ОО Вакцинация.
Об этом сообщает Минздрав.
С 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу специалисты консультируют по:
- прививки детей и взрослых
- грудного вскармливания и питания детей до 3 лет
На ваши вопросы отвечают:
- медицинские работники – эксперты по вакцинации
- консультанты по грудному вскармливанию.
Номер телефона горячей линии "Доказательное": 0800351896.
Бесплатные звонки со стационарных телефонов и мобильных номеров всех операторов в Украине.
Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.
Читайте также:
- Грудное вскармливание не противопоказано детям матерей, инфицированных SARS-CoV-2
- Грудное вскармливание: о трещинах, режиме кормления и качестве грудного молока
- Рацион кормящей мамы: что есть во время грудного вскармливания
- Грудное вскармливание: мифы, от которых следует избавиться
- Грудное вскармливание: факты и мифы