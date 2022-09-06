Доказательно: украинцы могут узнать больше о вакцинации, грудном вскармливании и питании детей до трех лет

Продолжает работать Национальная горячая линия "Доказательное о вакцинации, грудном вскармливании и питании детей до 3 лет".

Она создана UNICEF Ukraine и Украинский католический университет UCuniversity при поддержке Министерства здравоохранения и Агентства США по международному развитию (USAID) в сотрудничестве с ОО Ассоциация семейных медицинских сестер, ОО Вакцинация.

Об этом сообщает Минздрав.

С 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу специалисты консультируют по:

- прививки детей и взрослых

- грудного вскармливания и питания детей до 3 лет

На ваши вопросы отвечают:

- медицинские работники – эксперты по вакцинации

- консультанты по грудному вскармливанию.

Номер телефона горячей линии "Доказательное": 0800351896.

Бесплатные звонки со стационарных телефонов и мобильных номеров всех операторов в Украине.

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Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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