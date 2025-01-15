Долгожители рекомендуют есть каждый день именно этот продукт: он дешевый, но приносит много пользы

Долгожители из Японии просто обожают этот продукт. Они добавляют его в свой ежедневный рацион. Украинцам он тоже доступен.

Чука – это уникальный салат, который готовится из съедобных морских водорослей, таких как вакаме или перистый унарий. Унария является видом бурых водорослей, произрастающих в прибрежных водах Японии, Кореи и Китая.

Для приготовления салата из водорослей вакаме их сочетают с разными специями, сахаром, мирином, соевым соусом, кунжутом, чили и кунжутным маслом.

Чука имеет вкус, похожий на морской коктейль, с оттенками умами, слегка сладким и солоноватым привкусом. Эти водоросли не обладают характерным для морской капусты йодным вкусом, что делает их более приятными для многих. Поэтому салат из чуки стал очень популярен. Кроме того, он отличается хрустящей и упругой текстурой.

Свежие водоросли вакаме обладают низкой калорийностью — всего 40 ккал на 100 г продукта, ведь на 80% состоят из воды. Однако следует отметить, что калорийность может варьироваться в зависимости от дополнительных ингредиентов в салате. Обычно калорийность чука в составе салата составляет 150-190 ккал на 100 г.