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«Доступное лекарство» по рецепту в условиях военного положения: что нужно знать

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«Доступное лекарство» по рецепту в условиях военного положения: что нужно знать

pixabay.com

Если вы вынуждены были переехать в другое место, то можете обратиться к любому врачу первички и получить медицинскую помощь и, при необходимости, рецепт на необходимые лекарства.

В инфографике Минздрава представлена информация о том, как:

  • получить «доступное лекарство» в условиях военного положения,
  • найти аптеку с «доступным лекарством»,
  • получить лекарства против расстройств психики и поведения и эпилепсии.

Что важно добавить?

  • Е-рецепт. Все врачи, имеющие технические возможности, продолжают их выписывать, а пациенты, даже находясь в другом регионе, получают лекарства.
  • В случае отсутствия доступа к электронной системе здравоохранения врач выпишет бумажный рецепт. В период действия военного состояния разрешено использовать электронные и бумажные рецепты на «доступные лекарства» и инсулин.
  • Искать аптеки, отпускающие «доступные лекарства», можно здесь.
Минздрав / ©
Минздрав
Минздрав / ©
Минздрав
Минздрав / ©
Минздрав

Если вы вынуждены были переехать в другое место, то можете обратиться к любому врачу первички и получить медицинскую помощь и, при необходимости, рецепт на необходимые лекарства.

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