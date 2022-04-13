«Доступное лекарство» по рецепту в условиях военного положения: что нужно знать

«Доступное лекарство» по рецепту в условиях военного положения: что нужно знать

Если вы вынуждены были переехать в другое место, то можете обратиться к любому врачу первички и получить медицинскую помощь и, при необходимости, рецепт на необходимые лекарства.

В инфографике Минздрава представлена информация о том, как:

получить «доступное лекарство» в условиях военного положения,

найти аптеку с «доступным лекарством»,

получить лекарства против расстройств психики и поведения и эпилепсии.

Что важно добавить?

Е-рецепт. Все врачи, имеющие технические возможности, продолжают их выписывать, а пациенты, даже находясь в другом регионе, получают лекарства.

В случае отсутствия доступа к электронной системе здравоохранения врач выпишет бумажный рецепт. В период действия военного состояния разрешено использовать электронные и бумажные рецепты на «доступные лекарства» и инсулин.

Искать аптеки, отпускающие «доступные лекарства», можно здесь.

Минздрав

Минздрав

Минздрав

Если вы вынуждены были переехать в другое место, то можете обратиться к любому врачу первички и получить медицинскую помощь и, при необходимости, рецепт на необходимые лекарства.

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