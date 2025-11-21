Натуральные продукты против старения / © unsplash.com

И, как показало новое международное исследование, два простых продукта могут стать подлинной поддержкой для организма.

Эндокринологи отмечают, что ученые сосредоточили внимание на гранатах и грецких орехах. Эти продукты богаты веществами, из которых кишечные бактерии производят уролитин А — природное соединение с мощными противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами.

Исследование германских, швейцарских и американских ученых показало влияние уролитина А на организм 50 добровольцев. Часть участников получала добавку с этим веществом, другая — плацебо.

Результаты поразили даже специалистов: уже через 28 дней у людей, получавших уролитин А, усилилась активность CD8+ Т-клеток — именно уничтожающих вирусы и атипичные клетки. Иммунные клетки стали меньше “уставать”, эффективнее использовать энергию и надежнее защищать организм.

Важный нюанс: участники исследования получали чистый уролитин А, а не продукты. Наш кишечник производит это соединение только если в рационе присутствуют гранаты и орехи и достаточно полезных бактерий. У одних людей процесс происходит легко, у других практически не активен.

Из этого следует два важных вывода:

Гранат — природный антиоксидант, поддерживающий пищеварительную, мочеполовую и эндокринную системы.

Грецкие орехи — источник пользы для сердца, мозга, кожи и обмена веществ.

Чем лучше микробиом, тем активнее организм превращает компоненты пищи в уролитин А, а значит, тем сильнее иммунная поддержка.

Для начала добавьте в меню простые блюда и десерты с живыми кисломолочными продуктами и клетчаткой — они улучшают микробиом и усиливают эффект полезных продуктов.