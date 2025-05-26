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Две простые пищевые привычки, благодаря которым вес снижается наиболее эффективно.
Исследователи раскрыли две простые пищевые привычки, помогающие снижать вес тела.
Пятилетнее исследование с участием более 7 000 человек среднего возраста показало, что те, кто дольше воздерживался от еды ночью и завтракал раньше, в целом имели более низкий ИМТ (индекс массы тела). Так что дело не только в том, что мы едим, но и когда.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.
Регулировка веса зависит не только от содержания тарелки, но и от расписания питания. Новое исследование, опубликованное в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, указывает на две ежедневные привычки, связанные с более низким весом в долгосрочной перспективе:
ранний завтрак,
длительное ночное голодание.
Исследования провели ученые Барселонского института глобального здоровья (ISGlobal) при поддержке фонда «la Caixa» в рамках проекта GCAT | Genomes for Life. Участники в возрасте от 40 до 65 лет сначала (в 2018 году) заполнили детальные анкеты о питании, образе жизни и здоровье, а через 5 лет более 3 000 человек прошли повторное обследование.
Ранние приемы пищи = гармония с биоритмами
«Наши результаты подтверждают предыдущие исследования: длительное ночное голодание в сочетании с ранним ужином и завтраком может помогать поддерживать нормальный вес.
Однако ученые отмечают: нужны дальнейшие исследования, прежде чем делать окончательные рекомендации.
Гендерные отличия
В исследовании также выявили значительные отличия между мужчинами и женщинами:
Женщины чаще придерживались средиземноморской диеты, имели более низкий ИМТ, реже употребляли алкоголь и больше занимались домашними делами.
В то же время, женщины сообщали о плохом психическом здоровье.
Эффективно ли голодание без завтрака?
Исследователи идентифицировали группу мужчин, которые начинали прием пищи после 14:00 и голодали более 17 часов в сутки. Эта группа имела худший образ жизни: чаще курили, меньше двигались, имели более низкий уровень образования и чаще были безработными.
«Мы обнаружили, что пропуск завтрака как метод прерывистой голодовки не способствует снижению веса. В других исследованиях с людьми с ожирением эта стратегия не показала лучших результатов, чем обычное уменьшение калорийности рациона», — отмечает Камилль Лассаль, соавтор исследования.
Хронопитание — новый предел науки
«Мы работаем в рамках нового научного направления — хронопитание, которое изучает не только то, что мы едим, но и когда и как часто мы едим», — объясняет исследовательница Анна Паломар-Кросс.
В основе подхода понимание, что питание, не согласованное с циркадными ритмами, может негативно влиять на обмен веществ и общее состояние здоровья.
Раннее питание — не только о весе
Предыдущие исследования ISGlobal также показали, что ранний завтрак и ужин снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.
Ссылка на исследование:
«Sex-specific chrono-nutritional patterns and asociation with body weight in general population in Spain (GCAT study)» Авторы: Luciana Pons-Muzzo и др. Опубликовано: 12 сентября 2024 г., International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity
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