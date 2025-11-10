Две утренние привычки, которые буквально истощают поджелудочную: почти наверняка вы имеете хотя бы одну из них

Что категорически не любит поджелудочная утром / © unsplash.com

Специалисты объясняют: поджелудочная контролирует уровень сахара и энергию, фактически влияет на наше долголетие. Если она дает сбой — появляются диабет, ожирение, сердечно-сосудистые проблемы, хроническая усталость и нарушения сосудов.

Многие считают, что стареют из-за сердца или мозга, но первой изнашиваются именно поджелудочная железа.

Ошибка №1: сладкий завтрак

Главный враг поджелудочной — сладкий завтрак. И речь не только о булочках. Опасность кроется в сладких йогуртах, соках и готовых завтраках.

Одна булочка с утра поднимает сахар в крови так, словно вы влили себе глюкозу прямо в вену. Через годы таких завтраков поджелудочная перестает справляться, и человек оказывается на лекарстве, говорят врачи.

Ошибка №2: кофе натощак

Даже натуральный кофе, если пить его на пустой желудок, вредит организму. Поджелудочная получает стресс, желудочно-кишечный тракт — кислотную нагрузку.

Вы думаете, что получаете энергию, но действительно заливаете поджелудочную кислотой и запускаете выброс кортизола.

Что еще не любит поджелудочная

Частые перекусы каждые 2–3 часа — фрукты, орехи, печенье — не дают органу отдохнуть. Как следствие, человек чувствует усталость и набирает вес, даже если питается “правильно”.

Эндокринологи также добавляют, что утренний кофе — это своего рода “кредит бодрости”. Организм тратит внутренние ресурсы вместо того, чтобы получать энергию.

По их словам, лучшее время для кофе — 15:00–16:00, когда естественно появляется сонливость. Безопасная норма кофеина — до 400 мг в день, или примерно четыре эспрессо.

Чтобы поджелудочная служила долго, замените утренние сладости белковым завтраком, а кофе оставьте на послеобеденное время.