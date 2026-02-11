Двенадцать суперпродуктов с витамином C, которые изменят ваше здоровье, если есть их каждый день

Продукты богаты витамином C / © Pixabay

Реклама

Холод сам по себе — не главная причина болезней. Основные «провокаторы» кашля, насморка и гриппа — вирусы и бактерии, активнее размножающиеся при низких температурах. К тому же, мы меньше времени проводим на свежем воздухе, и наш иммунитет ослабляется. Результат — легко подхватываем простуду и передаем ее дальше.

Секреты максимального действия витамина C

Чтобы усилить защиту организма, начните с питания, советуют в Vogue. Витамин C — ключевой нутриент для иммунитета, который организм не может синтезировать и накапливать в больших количествах.

Хотя добавки могут помочь, лучший способ получить витамин C — через пищу. Вкусная фруктовая и овощная пища содержит его в больших дозах и одновременно флавоноиды, улучшающие усвоение. Дополнительный бонус: увеличение доли свежих сезонных продуктов в рационе оказывает благотворное влияние на кожу.

Реклама

Полезные свойства витамина C

Поддерживает иммунитет и защищает от сезонных заболеваний.

Мощный антиоксидант, замедляющий старение клеток.

Облегчает усвоение железа и способствует образованию красных кровяных телец.

Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и капилляры.

Поддерживает здоровье соединительных тканей, ускоряет заживление ран.

Способствует синтезу гормонов и нейротрансмиттеров, поддерживает нервную систему.

12 продуктов, богатых витамином C, для ежедневного рациона

От добавок к продуктам — природный витамин C без риска «избытка», который может привести к расстройствам желудка. Главное: ешьте продукты сырыми или слегка приготовленными, потому что витамин C разрушается под воздействием тепла.