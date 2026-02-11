ТСН в социальных сетях

Двенадцать суперпродуктов с витамином C, которые изменят ваше здоровье, если есть их каждый день

Витамин C содержится во многих продуктах, но чтобы он действительно работал в пользу вашего здоровья, важно знать, когда и как его лучше употреблять. Самый оптимальный период для «подзарядки» организма — зима. Именно тогда наш иммунитет наиболее уязвим к сезонным простудам и вирусам.

Татьяна Мележик
Продукты богаты витамином C

Продукты богаты витамином C / © Pixabay

Холод сам по себе — не главная причина болезней. Основные «провокаторы» кашля, насморка и гриппа — вирусы и бактерии, активнее размножающиеся при низких температурах. К тому же, мы меньше времени проводим на свежем воздухе, и наш иммунитет ослабляется. Результат — легко подхватываем простуду и передаем ее дальше.

Секреты максимального действия витамина C

Чтобы усилить защиту организма, начните с питания, советуют в Vogue. Витамин C — ключевой нутриент для иммунитета, который организм не может синтезировать и накапливать в больших количествах.

Хотя добавки могут помочь, лучший способ получить витамин C — через пищу. Вкусная фруктовая и овощная пища содержит его в больших дозах и одновременно флавоноиды, улучшающие усвоение. Дополнительный бонус: увеличение доли свежих сезонных продуктов в рационе оказывает благотворное влияние на кожу.

Полезные свойства витамина C

  • Поддерживает иммунитет и защищает от сезонных заболеваний.

  • Мощный антиоксидант, замедляющий старение клеток.

  • Облегчает усвоение железа и способствует образованию красных кровяных телец.

  • Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и капилляры.

  • Поддерживает здоровье соединительных тканей, ускоряет заживление ран.

  • Способствует синтезу гормонов и нейротрансмиттеров, поддерживает нервную систему.

12 продуктов, богатых витамином C, для ежедневного рациона

От добавок к продуктам — природный витамин C без риска «избытка», который может привести к расстройствам желудка. Главное: ешьте продукты сырыми или слегка приготовленными, потому что витамин C разрушается под воздействием тепла.

  • Острый перец — 229 мг на 100 г. Добавляйте в салаты, пасту или рыбу.

  • Сладкий перец — 166 мг на 100 г. Идеален для салатов и закусок.

  • Черная смородина и другие ягоды — 180 мг на 100 г. Смузи, йогурт или перекуска.

  • Рукола — 110 мг на 100 г. В салаты, смузи, овощные блюда.

  • Шпинат — 54 мг на 100 г. Суперфуд против усталости.

  • Салат-латук — 59 мг на 100 г. Идеально для обеда.

  • Гуава — 228 мг на 100 г. Антиоксидантное и противовирусное действие.

  • Кейл — 120 мг на 100 г. Для салатов, смузи или соков.

  • Киви — 85 мг на 100 г. Помогает пищеварению, содержит кальций и калий.

  • Апельсины и другие цитрусовые — 75 мг на средний апельсин. Пейте соки сразу после приготовления.

  • Брокколи — 89 мг на 100 г. Сырые в салатах или быстро на пару.

  • Брюссельская капуста — 85 мг на 100 г. Нарезайте тонко в салаты или с пармезаном.

