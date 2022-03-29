Двоим эвакуированным из киевского Охматдета детям во Львове провели трансплантацию сердца и почек

Двоим эвакуированным из киевского Охматдета детям во Львове провели трансплантацию сердца и почек

В настоящее время есть и такие хорошие новости.

Двум эвакуированным из киевского Охматдета детям во Львове провели трансплантацию сердца и почек, рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Операции выполнили медики Первое территориальное медицинское объединение Львова.

12-летний Юрко, родом из Житомирской области, три года лечился в Киеве. Почки у него отказали после того, как переболел ангиной. С тех пор мальчик был на диализе.

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15-летний Игорь из Донецкой области. С больными почками парень родился, лечение не помогало, болезнь прогрессировала. На диализе было два года. Последние полгода в Киеве, до этого – в Запорожье.

Донором для детей стал 29-летний мужчина, умерший в результате инсульта. Несмотря на усилия медиков, его спасти, к сожалению, не удалось. Согласие на трансплантацию дали родные.

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Напомним, что 35 погибших и 134 раненых — к утру Львовщину впервые за время войны атаковали вражеские ракеты. Бомбили россияне Яворивский полигон, на котором начиная с 1995 года проходят международные учения военных Украины и НАТО.

Об этом говорится в ТСН.

Всех раненых уже доставили в больницы. Из-за большого количества пострадавших их пришлось разместить по нескольким заведениям. Львовяне сразу начали предлагать донорство, но сейчас, говорят врачи, запасов крови достаточно потому, что в первые дни войны доноров было очень много. Всех желающих приглашают в центр крови завтра.