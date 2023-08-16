Едим и худеем в животе: как советуют эксперты

Какие продукты, в какой комбинации нужно есть, чтобы похудеть в животе

С возрастом избавиться от лишнего веса становится все сложнее, особенно в некоторых участках тела. У большинства женщин и мужчин после 40 лет образуется заметный жир на животе.

Как считают эксперты, избавиться от лишних отложений можно, для этого нужна физическая активность и потребление правильных продуктов, обязательно нужно исключить из рациона ультраобработанные продукты с высокой калорийностью. Важным, по мнению специалистов для похудения, является и правильное сочетание полезных продуктов.

Рассказываем, какие полезные продукты, в какой комбинации помогут избавиться от жира на животе, талии и на боках.

Овсянка с орехами

Увеличение количества клетчатки в вашем рационе может помочь пищеварению, ускорит метаболизм и поможет похудеть. 200 -250 г овсянки содержат 4 грамма клетчатки, орехи добавят еще 2 г клетчатки, а также обеспечит вкусным белком.

Авокадо с зеленью

Авокадо и листовая зелень давно известны как питательные продукты, рекомендуемые в сбалансированной диете.. Антиоксиданты, которых многие в такой смеси, защищают организм от окислительного стресса и помогают избавиться от жира на талии.

Яйца с болгарским перцем

Яйца содержат холин, ускоряющий обмен веществ, а болгарский перец является отличным источником витамина С. Потребление витамина С поможет в борьбе с кортизолом, именно он способствует накоплению жира на животе.

Поэтому не забывайте добавлять перец в утреннюю яичницу или омлет.

Зеленый чай и лимон

Исследования показали, что зеленый чай содержит высокие концентрации жиросжигающего антиоксиданта ECGC. В напитке много катехинов, еще одного вида антиоксиданта, помогающего печени расщеплять жир и превращать его в энергию. Таким образом, этот напиток будет способствовать высвобождению жира из жировых клеток.

Лимон содержит пектин и полифенолы, помогает чувствовать себя сытыми, поэтому добавьте его к чаю.

Курица или индейка с овощами

Мясо курицы и индейки – источник здоровых жиров и белков. Это самое полезное мясо для людей в возрасте старше 40 лет. Лучше всего запекать куриное или индюшиное мясо с овощами, предварительно удалив кожу.

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