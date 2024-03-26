Едим на ночь и худеем: рецепт идеального ужина от дипломированной диетологии

Ужин, чаще всего, является испытанием для тех, кто хочет похудеть. Ведь – это время, когда мы хотим получить вкусную "подкормку" после долгого дня. Для многих худеющих ужин становится испытанием, трудно сделать правильный выбор продуктов, которые будут сытными, вкусными и позволят похудеть.

Дипломированный диетолог с многолетним опытом работы Кристен Карли предлагает свой вариант ужина для похудения, который не только утолит голод, но и будет способствовать снижению веса, "это полезная, сытная пища, приготовленная с учетом питательности и потери веса".

Лучший рецепт ужина для похудения

Лучший вариант ужина для похудения, по мнению диетолога – курица с хумусом и салатом из помидоров и огурцов. Такой ужин помогает чувствовать себя сытым благодаря богатым белками курицы и хумуса. А клетчатка, которой богаты овощи, помогут помочь пищеварению и контролировать чувство голода.

Рецепт идеального ужина

Приготовьте смесь приправ – смешайте неполную чайную ложку чесночного порошка, неполную чайную ложку орегано, чайную ложку копченой паприки, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки перца.

Разрежьте две куриные грудки на четыре части. Смажьте оливковым маслом курицу и посыпьте обе стороны приготовленной смесью приправ. Обжарьте курицу на среднем огне до готовности.

Приготовьте салат из огурцов и помидоров – смешайте 1/4 стакана нарезанных огурцов, 1/4 стакана нарезанных пополам помидоров черри, 1/4 стакана нарезанного красного лука. Добавьте ложку оливкового масла, чайную ложку красного винного уксуса, 1/4 чайной ложки перца и 1/2 чайной ложки сушеного орегано. Тщательно перемешайте.

На тарелку положите 1/4 стакана готового хумуса, приготовленную курицу и ароматный салат из огурцов и помидоров.

Почему этот рецепт полезен для похудения

Курица – отличный способ получить нежирный белок, который важен для построения и укрепления мышц. Когда вы не активны, мышцы сжигают больше калорий, чем жир, поэтому достаточное количество белка в пище может помочь поддерживать ваш метаболизм здоровым. Белок также даст ощущение сытости и удовольствия, что может помочь предотвратить переедание.

Хумус изготавливается из нута, богатого клетчаткой и полезными жирами. Клетчатка помогает пищеварению и поддерживает стабильный уровень сахара в крови, так что вы дольше останетесь сытыми и не почувствуете тяги к еде. Жиры в хумусе, такие как оливковое масло и тахини, полезны для сердца и могут уменьшить воспаление в организме.

Рецепт ужина не только полезен, но и очень вкусен. Использование таких ингредиентов, как оливковое масло, чеснок, лимон и свежая зелень в этом рецепте, придает вкус без добавления большого количества калорий или нездоровых жиров. Когда вы потребляете пищу, которая одновременно сытна и вкусна, это может помочь вам питаться с пользой для здоровья в долгосрочной перспективе.

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