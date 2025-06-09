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Едят почти все: популярное блюдо оказалось опасным по похмелью — эндокринолог рассказала, почему его нельзя употреблять
Часто во время или после похмелья украинцы едят лапшу быстрого приготовления, в частности “Reeva” или “Мивина”. Однако, говорят эксперты, такое блюдо может только усугубить ваше самочувствие.
Об этом рассказала на своей странице в Instagram эндокринолог Елена Доманская.
По ее словам, такая пища значительно повышает артериальное давление из-за большого количества соли. Дополнительно она влечет задержку воды в организме.
Из-за регуляторов кислотности и жгучих специй слизистая желудка, которая уже и без того раздражена алкоголем, раздражается еще больше.
Лапша быстрого приготовления обычно изготавливается из пшеничной муки, вызывающей воспаление кишечника. А множество разнообразных усилителей вкуса заставляет есть еще и еще, что только усиливает симптомы похмелья.
Что нужно есть и пить за похмелье
Прежде всего, что нужно употреблять за похмелье, это большое количество воды, минералки или регидрона, ведь алкоголь “вымыл” из организма все.
Из-за спиртного ваш организм потерял много электролитов, в частности калия. Поэтому эндокринолог рекомендует съесть банан, который поможет восстановить баланс, убрать дрожь, слабость и судороги.
Восстановить электролиты и жидкость поможет легко усваиваемый бульон, не раздражает желудок, предоставляет дополнительные питательные вещества, в частности, натрий и глутамин.