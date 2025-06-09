Что нельзя есть за сильного похмелья / © Фото из открытых источников

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Об этом рассказала на своей странице в Instagram эндокринолог Елена Доманская.

По ее словам, такая пища значительно повышает артериальное давление из-за большого количества соли. Дополнительно она влечет задержку воды в организме.

Из-за регуляторов кислотности и жгучих специй слизистая желудка, которая уже и без того раздражена алкоголем, раздражается еще больше.

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Лапша быстрого приготовления обычно изготавливается из пшеничной муки, вызывающей воспаление кишечника. А множество разнообразных усилителей вкуса заставляет есть еще и еще, что только усиливает симптомы похмелья.

Что нужно есть и пить за похмелье

Прежде всего, что нужно употреблять за похмелье, это большое количество воды, минералки или регидрона, ведь алкоголь “вымыл” из организма все.

Из-за спиртного ваш организм потерял много электролитов, в частности калия. Поэтому эндокринолог рекомендует съесть банан, который поможет восстановить баланс, убрать дрожь, слабость и судороги.

Восстановить электролиты и жидкость поможет легко усваиваемый бульон, не раздражает желудок, предоставляет дополнительные питательные вещества, в частности, натрий и глутамин.

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