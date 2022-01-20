Эффект от вакцинации и ранние симптомы COVID-19: как отличить

Эффект от вакцинации и ранние симптомы COVID-19: как отличить

Первые симптомы COVID-19 и побочные эффекты прививки – какая между ними разница?

Различия между распространенными побочными эффектами от вакцинации и ранними симптомами заражения коронавирусом проанализировали ученые из Королевского колледжа Лондона и опубликовали результаты на портале MedRxiv.

Исследователи сфокусировали внимание на четырех вакцинах.

Следовательно, предметом исследования были мРНК-препарат Pfizer – BioNTech (BNT162b2), в основе которого – рибонуклеиновая кислота-мессенджера, кодирующая S-белок вируса; Moderna (МРНК-1273); вакцина на базе аденовирусного вектора Oxford – AstraZeneca; и вакцина, разработанная Johnson & Johnson совместно с Janssen-Cilag.

Возможные побочные эффекты от вакцинации

боль в месте укола,

утомляемость,

головная боль,

лихорадка. В числе более серьезных последствий – иммунная тромбоцитопения, редко наблюдающаяся после вакцинации препаратом от AstraZeneca или Johnson & Johnson.

Интересно, что, хотя с тяжелым течением коронавирусной болезни чаще сталкиваются люди в возрасте, вакцинацию хуже переносят в основном молодые.

Важно уметь различать первые симптомы COVID-19 и побочные эффекты прививки, чтобы, если речь идет о заражении, не заражать окружающих и выявлять болезнь.

Ранние симптомы COVID-19

Частота некоторых симптомов, например головных и мышечных болей, впоследствии повышалась независимо от положительного результата теста. Однако чихание и охриплость усилились только у тех, кто получил положительный результат теста на коронавирус.

У тех, чьи тесты были отрицательными, наоборот, хуже обстояли дела с лихорадкой и болью в горле. При этом, по словам ученых, значимой разницы в устойчивости симптомов у людей с положительным или отрицательным тестом не выявили.

Однако исследование обнажило другую проблему: привитых редко тестируют на COVID-19, даже когда их жалобы явно соответствуют признакам коронавируса.

COVID-19

«Поствакцинальные симптомы нельзя с клинической достоверностью отличить от ранних признаков инфекции. Наше исследование подчеркивает, насколько важно проверять людей с симптомами, даже если они недавно сделали прививку, для раннего обнаружения SARS-CoV-2 и предотвращения будущих волн пандемии», — цитирует ученых Naked Science.