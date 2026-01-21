Эксперт назвал 4 продукта, которые поддерживают либидо и гормональный баланс

Что влияет на либидо / © Credits

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании либидо, уровня энергии и гормонального баланса.

Об этом заявил персональный тренер и нутрициолог Тоби Кинг, сообщает unilad.

Он подчеркнул, что дефицит питательных веществ может негативно влиять не только на настроение и самочувствие, но и сексуальное влечение.

По его словам, вместо жестких ограничений в питании следует сосредоточиться на добавлении полезных продуктов, поддерживающих работу нервной системы, кровообращение и гормональный фон.

Лиственная зелень / © Pexels

Лиственная зелень

Брокколи, шпинат, капуста кейл и салат содержат магний, фолаты и нитраты, которые улучшают кровообращение и способствуют расслаблению сосудов. Это оказывает положительное влияние на чувствительность, увлажнение и общую сексуальную функцию. Кроме того, зелень уменьшает воспаление и поддерживает иммунитет.

Орехи и семена

Миндаль, кешью, фундук и различные виды семян богаты полезными жирами и антиоксидантами. Они помогают снизить уровень стресса, поддерживают работу нервной системы и связаны с улучшением сексуального желания и качества оргазма, особенно у мужчин.

Яйца

Яйца способствуют стабильной работе нервной системы и выработке гормонов. По словам Кинга, исследования показывают, что регулярное употребление яиц связано с уменьшением агрессивного поведения и эмоциональных колебаний, что также влияет на уровень либидо.

Темный шоколад / © Pexels

Темный шоколад

Темный шоколад с высоким содержанием какао стимулирует выработку «гормонов радости», улучшает кровообращение и поддерживает здоровье мозга. Он также оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника, что, по словам эксперта, помогает регулировать настроение и общее самочувствие.

Эксперт отмечает, что сбалансированный рацион без крайностей может стать эффективным способом поддержать сексуальное здоровье и уровень энергии без медикаментозного вмешательства.

