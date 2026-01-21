- Дата публикации
-
- Категория
- Полезные статьи
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 2 мин
Эксперт назвал 4 продукта, которые поддерживают либидо и гормональный баланс
Нутрициолог назвал четыре продукта, помогающих поддержать либидо, настроение и гормональный баланс. Объясняем, как питание влияет на сексуальное здоровье.
Правильное питание играет ключевую роль в поддержании либидо, уровня энергии и гормонального баланса.
Об этом заявил персональный тренер и нутрициолог Тоби Кинг, сообщает unilad.
Он подчеркнул, что дефицит питательных веществ может негативно влиять не только на настроение и самочувствие, но и сексуальное влечение.
По его словам, вместо жестких ограничений в питании следует сосредоточиться на добавлении полезных продуктов, поддерживающих работу нервной системы, кровообращение и гормональный фон.
Лиственная зелень
Брокколи, шпинат, капуста кейл и салат содержат магний, фолаты и нитраты, которые улучшают кровообращение и способствуют расслаблению сосудов. Это оказывает положительное влияние на чувствительность, увлажнение и общую сексуальную функцию. Кроме того, зелень уменьшает воспаление и поддерживает иммунитет.
Орехи и семена
Миндаль, кешью, фундук и различные виды семян богаты полезными жирами и антиоксидантами. Они помогают снизить уровень стресса, поддерживают работу нервной системы и связаны с улучшением сексуального желания и качества оргазма, особенно у мужчин.
Яйца
Яйца способствуют стабильной работе нервной системы и выработке гормонов. По словам Кинга, исследования показывают, что регулярное употребление яиц связано с уменьшением агрессивного поведения и эмоциональных колебаний, что также влияет на уровень либидо.
Темный шоколад
Темный шоколад с высоким содержанием какао стимулирует выработку «гормонов радости», улучшает кровообращение и поддерживает здоровье мозга. Он также оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника, что, по словам эксперта, помогает регулировать настроение и общее самочувствие.
Эксперт отмечает, что сбалансированный рацион без крайностей может стать эффективным способом поддержать сексуальное здоровье и уровень энергии без медикаментозного вмешательства.
