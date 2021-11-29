Эксперты назвали первый признак повышенного холестерина

Холестерин является необходимым веществом, которое помогает строить здоровые клетки, но когда его слишком много, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, как инсульт или сердечный приступ.

Большое количество холестерина, или избыток «плохого холестерина», являющегося липопротеином низкой плотности (ЛПНП), накапливается в наших кровеносных сосудах и в конечном итоге осложняет протекание крови через артерии, что может привести к ощущению покалывания, онемения или холода.

Высокий уровень холестерина может быть генетически обоснованным, но обычно вызван неправильным питанием и образом жизни.

Медики рассказали, как определить, что у вас повышен уровень холестерина.

Как часто вы должны проверять уровень холестерина

Нейрохирург Пархам Яшар сообщил, что проверять уровень холестерина – это то, что должен делать каждый человек. Особенно, начиная с возраста 20 лет.

Желательно проверять уровень холестерина каждые пять лет при низком риске сердечно-сосудистых заболеваний. Однако тем, кто подвержен опасности сердечно-сосудистых заболеваний, обследоваться нужно чаще.

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Факторы риска

Неправильное питание, отсутствие физических нагрузок, курение и чрезмерное употребление алкоголя - основные факторы риска, включающие семейный анамнез, диабет, ожирение.

Симптомы высокого холестерина

Высокий уровень холестерина, как правило, не явных симптомов. Единственный верный способ определить это, сдав анализ крови.

"В большинстве случаев высокий уровень холестерина не вызывает значительных признаков и симптомов, но подвергает вас риску инсульта или сердечного приступа. Со временем появляются холестериновые бляшки и сужают артерии, вызывающие подобные недуги", - говорит врач.

Если вы курите, имеете лишний вес, высокое кровяное давление или диабет, это может свидетельствовать о высоком уровне холестерина. Также раннее начало ишемической болезни сердца является признаком, а также отложения холестерина под кожей, называемые ксантомами, часто возникают в сухожилиях или если у вас есть член семьи, у которого была внезапная преждевременная сердечная смерть.

Если ваш ИМТ превышает 30, вы рискуете иметь повышенный уровень холестерина. Если у вас большая окружность талии – для мужчин, окружность талии более 40 дюймов увеличивает риск высокого уровня холестерина. Для женщин талия окружность более 35 дюймов увеличивает ваш риск. Если вы регулярно едите диету с высоким содержанием нездоровых жиров, таких как жареная пища, выпечка и десерты, у вас может быть повышен уровень холестерина, а отсутствие физической активности способствует повышению уровня холестерина. Без физической активности это увеличивает риск ожирения, что может увеличить ваши шансы на развитие высокого уровня холестерина. Большинству здоровых взрослых рекомендуется заниматься не менее 150 минут упражнений средней интенсивности в неделю.

Кроме того, врачи объясняют, что семейная гиперхолестеринемия – это состояние, которое может быть унаследовано от одного или обоих ваших родителей. Он возникает, когда ваше тело не может удалить липопротеины низкой плотности (ЛПНП) из организма, что приводит к повышению уровня холестерина.

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Факторы, которые вы можете контролировать: как снизить холестерин

Есть несколько вещей, которые мы можем сделать, чтобы предотвратить высокий холестерин. Доктор Ростомян говорит: «Хорошая новость заключается в том, что существует много средств для изменения образа жизни, которые вы можете применить, чтобы предотвратить повышение уровня холестерина и жить более здоровой, длительной и функциональной жизнью.

Ваша диета – употребление слишком большого количества насыщенных жиров или транс-жиров вредно и может повысить уровень «плохого» холестерина. Вы можете найти насыщенные жиры в красном мясе и цельном молоке.

Согласно USDA, трансжиры запрещено использовать в пищевой промышленности, но часто их можно найти в упакованных закусках или десертах.

Держите свой вес под контролем, ИМТ 30 идеально подходит для предотвращения риска

Упражнения по крайней мере 150 минут в неделю, аэробные упражнения, улучшают уровень хорошего холестерина, HDL

Бросить курить. Табак снижает уровень ЛПВП, «хорошего» холестерина.

Пить умеренно, алкоголь. Слишком много алкоголя может повысить общий уровень холестерина.

Ешьте меньше рафинированного сахара, сахар провоспалительный и может способствовать образованию холестериновых бляшек в ваших кровеносных сосудах и вызвать раннее заболевание.

В общем, употребление меньше обработанной пищи, большее средиземноморской диеты и меньше стандартной американской диеты значительно предупредит у вас высокий уровень холестерина.

Средиземноморская диета включает в себя много свежих фруктов и овощей, полезные масла, морепродукты, орехи и семена, имеющие противовоспалительную природу. Зажигательная пища – это рафинированные углеводы, хлебобулочные изделия с высоким содержанием сахара, белая мука и сахар, вредные масла, такие как рапсовое масло, или фаст-фуд являются чрезвычайно вредными для здоровья и повысит риск диабета, высокого уровня холестерина и сердца заболеваний».

Факторы, которые вы не можете контролировать

Возраст. Даже у маленьких детей мы можем наблюдать повышенный уровень холестерина, хотя это гораздо чаще встречается у людей старше 40 лет. С возрастом ваша печень становится менее способной выводить холестерин ЛПНП.

Генетика, в некоторых наследственных ситуациях, таких как семейная гиперхолестеринемия, из-за вашей генетической структуры, ваш организм не сможет удалить холестерин ЛПНП из вашего кровотока или расщепить его в печени. Если у вас есть семейный анамнез, ранний скрининг является лучшим мероприятием для начала лечения и предотвращения сердечно-сосудистых событий, таких как инсульт или сердечный приступ.

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