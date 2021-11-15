Эксперты назвали популярные привычки, которые вредят вашему организму

Узнайте о популярных привычках, которые вредят вашему организму. И это даже не курение.

Все больше людей жалуются на проблемы с позвоночником, боль в спине и шее.

Если вы хотите избежать боли и нагрузки на позвоночник, но работаете в офисе и мало двигаетесь, делайте перерывы и ежедневный комплекс упражнений для растяжки – это отличный способ предотвратить боль в спине и спазмы.

Неправильно сидите за столом во время работы

Слишком долгое сидение без перерыва на подвижные упражнения или прогулку вызовет напряжение. Если вы работаете в офисе, убедитесь, что ваши колени находятся под углом 90 градусов, а ноги стоят ровно на полу, и у вас есть надлежащая опора для нижней части спины.

Выбираете неправильное покрытие для бега

Независимо от того, бетон или асфальт, бег по твердой почве тяжел для ваших суставов и позвоночника. Многие бегуны говорят, что чувствуют разницу между бегом по цементным дорожкам и бегом по бетону. Но и то, и другое - очень жесткая поверхность. Исследования показали, что люди, бегающие исключительно по тротуару, чаще жалуются на боли в спине.

Принимаете слишком много препаратов по своему усмотрению

Различные обезболивающие безрецептурные препараты не являются безопасным и эффективным способом облегчить боль в коленях или спине. Многие считают, что если одна таблетка помогает умеренно, две должны помочь на 100%... Привычка бесконтрольно принимать обезболивающее опасна.

В вашем организме слишком много влаги

Соответствующее увлажнение означает потребление примерно 1,5 л воды в день, но периодически в течение дня. Признаки и симптомы чрезмерной гидратации – результат разрежения наших электролитов. Гипонатриемия может проявляться вялостью или измененным психическим статусом, поскольку мозг чувствителен к уровню натрия в крови. Также могут возникнуть тошнота, рвота, утрата координации.

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Игнорируете медицинское обследование

Независимо от того, колоноскопия, маммография, тест на популярную и ВПЧ или скрининг раком кожи, мы часто откладываем тесты, которые могут спасти нам жизнь. Проведение этих скринингов по рекомендациям врача первичного звена является одним из самых умных решений, которые вы можете сделать, чтобы сохранить свое тело и прожить долгую жизнь.

Большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях. Например, рак молочной железы на I стадии излечим у 95% женщин. Каждой четвертой женщине в Украине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Похожая ситуация и со здоровьем мужчин: в 21% случаев рак простаты выявляют уже на метастатических стадиях.

Вы неправильно тренируетесь

Одно из самых распространенных (но все равно опасных) упражнений в тренажерном зале – жим с гантелями от груди. Это может легко привести к чрезмерному разгибанию плечевых суставов и помешать им удерживать локти под безопасным, фиксированным углом. Неправильная форма упражнений может повредить плечевому суставу человека, являющегося одним из наиболее чувствительных.

Статическое растяжение холодной мышцы перед тренировкой может привести к снижению производительности и увеличению риска травм. Включайте динамические растяжения, например выпады и повороты туловища. Это улучшит кровообращение и увеличит диапазон движения.

Вы не пользуетесь солнцезащитным кремом круглый год

Важно наносить его на открытые участки кожи круглый год. Если оставлять кожу под влиянием солнца, это приведет к длительному повреждению ДНК, что повысит риск развития рака кожи. Вредные лучи, вызывающие это повреждение, менее интенсивны зимой, но они все равно действуют, поэтому важно оставаться защищенным вне зависимости от сезона.

Вы не пьете достаточно воды

Газированные напитки, кофе и соки не учитываются при ежедневном потреблении жидкости. Вы все равно должны выпивать по крайней мере 8-10 стаканов воды в день. Если этого не делать, организм обезвоживается, что может привести к песку в почках, сухости кожи и рта, головным болям и низкому кровяному давлению.

Вы не получаете достаточно витамина D

Одна из худших вещей, которые вы можете сделать для себя, — не выходить на улицу, что приводит к тому, что вы не получаете рекомендованного количества витамина D. Недостаток витамина D приводит к хронической боли, усталости, потливости и депрессии, но, к счастью, вы можете получить его рекомендованное количество, просто выйдя на улицу на солнце или принимая поливитамины без рецепта.

Вы сутулитесь

Принимать сгорбленную позу во время сидения – обычная привычка, особенно, если сидеть в течение длительного времени. Это, к сожалению, ставит позвоночник в невыгодное положение и может привести к проблемам со спиной и шеей. Сгорбленное сиденье часто приводит к положению головы вперед, повышению давления в диске и чрезмерному напряжению связок позвоночника. Каждое из них повышает вероятность боли.

Не уделяете должного внимания гигиене полости рта

Существует крепкая связь между плохой гигиеной полости рта и серьезными заболеваниями сердца. Самое простое объяснение состоит в том, что плохая гигиена рта, развитие заболеваний десен или гингивита часто приводит к системным бактериальным инфекциям, которые могут поразить сердечные клапаны. Не говоря уже о диабете и других сердечно-сосудистых факторах риска, связанных с чрезмерным потреблением сладкого.

Так что советуем регулярно посещать стоматолога и заботиться о своих зубах.

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