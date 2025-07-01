Эксперты назвали самую полезную зелень для вашего организма: подвинула с топа даже капусту кале

Самая полезная зелень для организма / © Pixabay

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Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) оценивает овощи и зелень по показателю питательной ценности, основываясь на концентрации витаминов и минералов. Привычные фавориты, такие как капуста кале, шпинат, мангольд и листья свеклы, получают баллы в районе 80. Но единственный овощ, заслуживший идеальный балл 100 — это кресс-салат.

Что такое кресс-салат? Эта листовая зелень относится к семейству капустных и растет в пресной воде — в ручьях и прудах. Она является близким родственником капусты, кейла, редиса и горчицы. Ее научное название — Nasturtium officinale.

Кресс-салат имеет острый, перечный вкус, почти как сочетание рукколы с хреном. Компания B&W Quality Growers сообщает, что кресс-салат ели более трех тысяч лет назад. Он являлся основным ингредиентом в древних греческой, персидской и римской цивилизациях. Этот острый овощ даже был в меню на первом Дне благодарения.

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Из-за своей распространенности во влажных умеренных условиях в некоторых регионах кресс-салат считают сорняком. Однако его стабильное наличие также делает его надежным и богатым питательными веществами источником пищи. По данным BBC, на протяжении тысячелетий его употребляли в медицинских целях по всей Европе и Азии.

Кресс-салат имеет много полезных свойств для здоровья, говорит доктор Эми Ли, руководитель отдела питания в Nucific. Он содержит много витамина А и калия, даже больше, чем обычный салат. И вдобавок кресс-салат содержит больше витамина С, чем апельсин.

Молодые побеги имеют более мягкий вкус и нежные, полые стебли. Это делает их идеальными для употребления в сыром виде — например, как добавки к салатам или как украшения для блюд, подобно петрушке или кинзе. Зрелый кресс-салат приобретает гораздо более интенсивный и перечный вкус. Стебли также становятся более жесткими и волокнистыми, поэтому их следует предварительно приготовить, чтобы сделать более приятными по вкусу.