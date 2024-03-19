Эксперты назвали три сухофрукта, которые лучше есть перед сном: получите максимум пользы

Сухофрукты — это не только вкусное лакомство, но и источник питательных веществ, которые помогают поддерживать здоровье. Однако некоторые сухофрукты эксперты особенно выделяют, утверждая, что они не только укрепляют иммунитет, но и укрепляют позвоночник.

Важно отметить, что все сухофрукты богаты витаминами и минералами, в частности, медью и калием, которые помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов. Некоторые исследования показывают, что сухофруктами можно смело заменять обычные фрукты в зимний период благодаря их питательному содержанию.

Кроме этого, в сухофруктах содержатся антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов, сохраняют молодость и упругость кожи.

Но есть определенные сухофрукты, которые более полезны для нашего организма, чем другие. В частности, говорят эксперты, если в течение 1,5 месяца есть перед сном три конкретных сухофрукта, то сможете значительно улучшить кровообращение, нормализовать проницаемость стенок сосудов в местах поврежденных позвонков и дисков.

Эти плоды содержат вещества, которые помогают восстанавливать ткани позвоночника и межпозвонковые диски, улучшать самочувствие, увеличивать энергию и укреплять иммунитет. О чем же идет речь?

Итак, переж сном эксперты советуют есть 5 плодов кураги, 1 инжир и 1 чернослив. Именно такое количество этих сухофруктов уже через полтора месяца поможет значительно улучшить здоровье.

Почему именно так:

курага научно доказано, что этот сухофрукт оказывает благоприятное влияние на сердечную мышцу, ведь содержит большое количество калия. Также курага является отличным профилактическим средством от онкологии благодаря наличию железа, фосфора, каротина, кальция, витамина В5.

научно доказано, что этот сухофрукт оказывает благоприятное влияние на сердечную мышцу, ведь содержит большое количество калия. Также курага является отличным профилактическим средством от онкологии благодаря наличию железа, фосфора, каротина, кальция, витамина В5. Инжир — профилактическое средство от рака, помогаю нормализовать деятельность щитовидной железы. Также именно инжир способствует выведению паразитов из кишечника. Его используют как народное средство от бронхита.

— профилактическое средство от рака, помогаю нормализовать деятельность щитовидной железы. Также именно инжир способствует выведению паразитов из кишечника. Его используют как народное средство от бронхита. чернослив — прежде всего, он положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, а этот сухофрукт полезен тем, у кого часто повышено артериальное давление и есть проблемы с сердцем. Чернослив помогает улучшить здоровье почек, печени, он поможет при ревматизме и атеросклерозе.

Следует отметить, что, несмотря на многочисленные полезные свойства, сухофрукты могут иметь и вредные аспекты. Они высококалорийны и часто содержат много сахара, поэтому их лучше не употреблять людям, страдающим диабетом или лишним весом.

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