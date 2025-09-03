Эксперты объяснили, чем может быть опасна популярная посуда из пластика, металла, дерева

Вся пластиковая посуда ядовита: когда она такой становится / © Фото из открытых источников

При нагревании пластик может плавиться и выделять вредные химические соединения. Кроме того, в блюда могут попадать микрочастицы пластика, что представляет реальную угрозу для организма. Несмотря на практичность и доступную цену, использование нагретого пластика — серьезный риск для здоровья.

Металлические кухонные приборы быстро нагреваются и могут вступать в химическую реакцию с кислотами, содержащимися в томатах, лимонах и других продуктах. Это не только влияет на вкус блюд, но может ухудшать их питательную ценность.

Самый безопасный выбор — деревянные приборы. Они не вступают в реакцию с продуктами, не выделяют токсичных веществ и не царапают посуду.

Однако деревянные ложки и шпатели нуждаются в внимательном уходе: они могут впитывать запахи, деформироваться при длительном контакте с водой или высокой температурой, а мелкие трещины со временем становятся средой для развития бактерий.