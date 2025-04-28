Эксперты ответили, вреден ли маргарин для здоровья и из чего его изготовляют

Вреден ли маргарин / © Pixabay

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Маргарин часто вызывает споры из-за своей репутации вредоносного продукта. Многие считают его опасным для здоровья, поэтому стараются ограничить его потребление или избегать вообще. Однако ситуация не столь однозначна, и существуют варианты маргарина, которые могут быть менее вредными или даже полезными для организма.

Эксперты по проекту Virobnik.ua на “24 канале” рассказали о составе маргарина и его влиянии на организм. Они опровергли популярный миф, что маргарин изготовляют из нефти, объяснив, что это только заблуждение. Рассматривая пользу и вред маргарина, специалисты отметили важность выбора качественных вариантов этого продукта.

Маргарин часто становится объектом споров, ведь его считают дешевым и вредоносным заменителем масла. Однако некоторые его виды могут быть полезны для здоровья, особенно для сердца, если использовать их в рамках сбалансированного питания. Меты о маргарине часто возникают из-за недостоверных исследований или устаревшей информации.

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Эксперты проекта Virobnik.ua объяснили, что маргарин изготавливают из разных растительных масел (подсолнечного, пальмового, соевого, оливкового, арахисового) и добавляют воду, эмульгаторы и ароматизаторы. Этот продукт активно используют в качестве жесткого жира для приготовления блюд и выпечки благодаря его свойствам и универсальности.

Польза маргарина зависит от состава растительных масел и их обработки. Например, маргарин на основе соевого масла содержит полиненасыщенные жиры, полезные для сердца, и может быть обогащен фитостеринами, помогающими снижать уровень плохого холестерина. Это делает его полезным выбором по сравнению с насыщенными жирами, содержащимися в сливочном масле.

Вред маргарина заключается в возможном содержании трансжиров. Для того чтобы сделать растительные масла жесткими, используют процесс гидрогенизации, где масла обрабатываются водородом под высоким давлением, что изменяет структуру ненасыщенных жиров на насыщенные. Это позволяет маргарину оставаться жестким при комнатной температуре и продлевает срок хранения, но также может быть вредным для здоровья.

В результате обработки масел образуются трансжиры, которые, при высоком потреблении, могут увеличить риск развития хронических заболеваний. В связи с этим органы здравоохранения рекомендуют ограничить потребление таких продуктов.

Однако существуют варианты маргарина без трансжиров. Многие производители стали использовать метод переэтерификации для отверждения растительных масел. Этот процесс заменяет часть ненасыщенных жиров насыщенными, что делает продукт безопасным для здоровья, поскольку он не содержит трансжиров, в отличие от традиционной гидрогенизации.

Маргарин без трансжиров имеет мягкую консистенцию, продается в баночках и легко намазывается. Маргарин с трансжирами обычно твердый, продается в блоках и содержит гидрогенизированные или частично гидрогенизированные масла.