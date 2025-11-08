Эксперты предупреждают: эти продукты не следует запивать чаем, если не хотите проблем со здоровьем

Какие продукты нельзя запивать чаем / © Pixabay

Чай, любимый многими вкусом и ароматом, действительно полезен, ведь имеет множество преимуществ для здоровья. Но эксперты предупреждают: если совмещать его с определенными продуктами неправильно, это может снижать усвоение важных витаминов и минералов.

Диетолог и фармацевт Дебора Грейсон отмечает, что особенно черный чай содержит танины и полифенолы, замедляющие поглощение железа из пищи. Это становится проблемой, когда чай пьют одновременно с продуктами, богатыми железом — красным мясом, шпинатом или зелеными листовыми овощами.

Регулярное сочетание таких продуктов с чаем может осложнить усвоение железа, что со временем приводит к анемии — недостатку железа в крови. Женщинам репродуктивного возраста и веганам следует особенно внимательно относиться к этому моменту.

Важно понимать: негативный эффект проявляется только при постоянном неправильном сочетании пищи и чая. Специалисты советуют не злоупотреблять одновременным употреблением чая и железосодержащих блюд. Лучше пить чай вне основных приемов пищи или выбирать зеленый чай, содержащий меньше таннинов и менее влияющий на усвоение железа.