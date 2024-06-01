Эксперты рассказали, чем полезен молодой картофель и кому его нельзя есть

Пришел период молодого картофеля и многие уже радуются его появлению и добавляют продукт в свой ежедневный рацион. Поэтому эксперты поделились, чем полезен молодой картофель, а также рассказали, кому его есть не стоит.

Все полезные и вредные свойства молодого картофеля рассказала фармацевт Euroaptieka (Латвия) Зане Мелберга.

Картофель – один из самых популярных продуктов в рационе многих людей. Мы настолько привыкли есть ее как гарнир к салатам или разным мясным блюдам, что даже и не задумываемся, сколько витаминов и питательных веществ она содержит.

Главное отличие молодого картофеля заключается в том, что его собирают рано, а потому сахар в нем еще не превратился в крахмал. Вообще специалист утверждает, что в последний месяц, когда в своем меню можно насладиться именно молодым картофелем, является август.

Чем полезен молодой картофель: семь витаминов и питательных веществ

Витамин В6 – он помогает избавиться от стресса, усталости, поддержать бодрость ума, поскольку способствует нормализации работы нервной системы, улучшает психологические функции организма.

– он помогает избавиться от стресса, усталости, поддержать бодрость ума, поскольку способствует нормализации работы нервной системы, улучшает психологические функции организма. Витамин С – поддерживает нормальное функционирование иммунной системы (в молодом картофеле этого витамина втрое больше, чем в обычном).

– поддерживает нормальное функционирование иммунной системы (в молодом картофеле этого витамина втрое больше, чем в обычном). Калий – он необходим для поддержания артериального давления.

– он необходим для поддержания артериального давления. Марганец, магний и кальций помогают улучшить состояние костей, делают их более крепкими. Улучшают здоровье ногтей и зубов.

помогают улучшить состояние костей, делают их более крепкими. Улучшают здоровье ногтей и зубов. Йод – необходим, чтобы поддерживать здоровье кожи, а также важен для нормального функционирования щитовидной железы.

Кроме этого, молодой картофель является отличным источником углеводов и клетчатки. К примеру, всего лишь в одном плоде в среднем содержится 2,4 г углеводов. Они важны для поддержания уровня энергии человека. А вот клетчатка помогает улучшить работу пищеварительной системы, нормализует уровень холестерина и артериальное давление.

Что содержится в кожуре молодого картофеля: можно ли его есть

Именно в кожуре молодого картофеля содержится больше витаминов и минералов. Если продукт почистить, он потеряет значительную часть своей пользы. А еще снижает уровень питательных веществ замачивание молодого картофеля в воде перед приготовлением.

В кожуре молодого картофеля содержится большое количество клетчатки, помогающей нормализовать перистальтику кишечника. Лучше всего этот продукт запекать в духовке без добавления жиров или отваривать – так он будет самым полезным.

Сколько можно съедать молодого картофеля и кому не следует употреблять

Суточную дозу минералов и витаминов можно получить, если съедать 4-8 картофелин в день (в зависимости от их размера). К ней лучше всего добавлять мясные блюда, разные свежие сезонные овощи. Это поможет разнообразить ваше меню.

Людям с сахарным диабетом следует проконсультироваться с врачом перед употреблением молодого картофеля, поскольку он может повышать уровень сахара в крови. Также не рекомендуется есть этот продукт людям с аллергией на содержащийся в нем крахмал.

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