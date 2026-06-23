Эксперты рассказали, какие шесть продуктов следует ограничить для здорового старения и долголетия: перечень удивляет

Какие продукты нужно ограничить для долголетия / © pexels.com

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Исследования в области нутрициологии все чаще подтверждают, что некоторые продукты могут ускорять старение организма, повышать риск хронических заболеваний и уменьшать общее благосостояние.

Эксперты по питанию в статье для Real Simple советуют не только добавлять полезные продукты в рацион, но и сознательно ограничивать негативно влияющие на здоровье и долголетие.

Ниже — 6 групп продуктов, которые чаще всего рекомендуют сократить в ежедневном рационе.

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Ультрапереработанные продукты

К этой категории относятся готовые снеки, полуфабрикаты, фаст-фуд, сладкие хлопья и промышленные соусы.

Такие продукты обычно содержат избыток соли, сахара, трансжиров и искусственных добавок. Их регулярное потребление связывают с повышенным риском ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сладкие газированные напитки

Газированные напитки с высоким содержанием сахара — один из главных факторов скрытого избытка калорий в рационе.

Они способствуют резким скачкам глюкозы в крови, перегружают поджелудочную железу и могут ускорять процессы старения клеток.

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Обработанное мясо

Сосиски, колбасы, бекон и другие продукты глубокой переработки мяса содержат консерванты, нитраты и избыток соли.

Регулярное потребление таких продуктов связывается с повышенным риском сердечных заболеваний и воспалительных процессов в организме.

Рафинированные углеводы

Белый хлеб, выпечка из пшеничной муки высшего сорта, сладкие булочки быстро повышают уровень сахара в крови.

Их частое употребление может способствовать развитию инсулинорезистентности и набора избыточного веса.

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Жареная и жирная пища

Продукты, приготовленные в большом количестве растительного масла, особенно повторно использованного, содержат вредные окисленные жиры.

Они могут провоцировать воспалительные процессы и оказывать негативное влияние на состояние сосудов.

Избыток алкоголя

Регулярное употребление алкоголя даже в умеренных количествах может влиять на работу печени, мозга и сердечно-сосудистой системы.

Эксперты отмечают: чем меньше алкоголя в рационе, тем выше шансы на более долгую и здоровую жизнь.

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Как питаться для долголетия

Специалисты советуют строить рацион на основе цельных продуктов: овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых, рыб и полезных жиров.

Также важно снизить количество обработанной пищи и контролировать уровень сахара и соли в ежедневном рационе.

Регулярное сбалансированное питание помогает поддерживать энергию, снижает риски хронических заболеваний и способствует здоровому старению.

FAQ

Какие продукты сокращают продолжительность жизни?

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Чаще всего к таким относятся ультрапереработанные продукты, сладкие напитки, обработанное мясо, рафинированные углеводы, жареную пищу и избыток алкоголя.

Как питаться, чтобы жить подольше и быть здоровым?

Основу рациона должны составлять натуральные продукты: овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые и полезные жиры, а количество сахара, соли и обработанной пищи следует снизить.

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