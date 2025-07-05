Какой сок лучше пить для сердца / © Unsplash

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Все об исследовании было опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition. Проводили его с участниками, которые каждое утро в течение семи дней пили по 60 мл концентрированного свекольного сока. А через несколько дней, для сравнения, они пили уже тот же свекольный сок, но лишенный нитратов. Ученые хотели оценить функцию сосудов по их расширению из-за употребления этого напитка.

Результаты исследования были ошеломляющими. Они показали, что свекольный сок с нитратами помогает значительно улучшить кровоток. Однако ни один напиток не смог полностью остановить процесс ухудшения функций сосудов у женщин в постменопаузе, когда ткани уже были повреждены. Полученный защитный эффект от употребления свекловичного сока исчезал через 24 часа после употребления напитка. То есть, уверены ученые, для того чтобы поддерживать здоровые сосуды необходимо употреблять свекольный сок регулярно.

Как сообщила ведущий автор исследования из Института наук о жизни Хака при Университете штата Пенсильвания Джоселин Дельгадо Спикуцца, содержащиеся в свекольном соке нитраты служат в таком случае как дополнительный источник оксида азота. Это вещество играет важную роль в расширении сосудов, а для женщин в постменопаузе это особенно нужно. В этот период снижается уровень эстрогена, поэтому естественное стимулирование выработки организмом оксида азота уменьшается.

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Спортивный кардиолог из UTHealth Houston Джон Хиггинс также добавил, что в постменопаузе женщины начинают терять защитное действие эстрогена на здоровье сосудов, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время из-за уменьшения физической активности возрастает вес, что также сказывается на организме негативно.

Кроме того, свекольный сок с нитратами помогает в выработке системного оксида азота, улучшая функцию эндотелия у женщин после 50 лет, он дополнительно улучшает выносливость во время выполнения упражнений, снижает уровень "плохого" холестерина и кровяное давление, поддерживает общее состояние тела и предотвращает образование жировых отложений в печени.

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