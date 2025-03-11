Эксперты рассказали, какую еду нельзя покупать в кулинарии: она популярная, но содержит химикаты

Многие покупают готовые блюда в магазинах и супермаркетах, особенно в кулинарных отделах. Однако существуют продукты, которых следует категорически избегать, даже если вы ужасно проголодались.

Какой продукт представляет угрозу, объясняет Best Life.

Доктор медицинских наук и сертифицированный врач Таня Эллиот предостерегает: никогда не стоит покупать курицу-гриль в магазинах.

Прежде чем анализировать состав продукта, следует обратить внимание на его упаковку. Вы, вероятно, знаете, что разогревать пищу в пластиковых контейнерах в микроволновке вредно. Но задумывались ли вы, насколько опасно покупать горячее, уже готовое блюдо, упакованное в полиэтиленовые пакеты?

"Курицу хранят в пластиковой упаковке, содержащей вредные химические вещества. Под влиянием высокой температуры эти соединения проникают в пищу", – предостерегает эксперт.

Кроме того, чтобы продлить срок хранения, во многих супермаркетах к грилированной курятине добавляют разнообразные консерванты и пищевые добавки.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пищевые добавки могут происходить из растительных, животных или минеральных источников или же создаваться химическим путем. Они используются для улучшения вкуса, аромата, консистенции и внешнего вида продуктов.

Однако искусственно синтезированные добавки способны представлять серьезную угрозу для здоровья.

Научные исследования подтверждают: независимо от происхождения – природного или искусственного – пищевые добавки могут серьезно нанести ущерб здоровью.

"Курку часто вымачивают в специальном растворе с консервантами. Мы тщательно выбираем косметику без вредных веществ, а затем потребляем мясо, насыщенное этими же консервантами", – предостерегает врач.

В состав такого раствора обычно входят сахара, химически обработанные компоненты, загустители и большое количество натрия.

"Фактически все куры-гриль проходят обработку специальным маринадом, который вводят в мясо, чтобы оно оставалось сочным и привлекательным по вкусу", — объясняет медикиня.

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