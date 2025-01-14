Эксперты рассказали о пользе меда зимой: почему нужно есть любимое лакомство в холодную погоду

В холодные зимние месяцы важно заботиться о здоровье тела и кожи. Мед как природное средство может стать вашим универсальным решением для многих зимних проблем. От успокоения боли в горле до увлажнения кожи, мед обладает множеством полезных свойств, которые делают его незаменимой частью зимнего ухода.

Вот пять причин добавить мед в свое ежедневное меню зимой, по словам Юсуфа Галабхавалы, основателя HoneyAllDay.

Повышает иммунитет

Мед содержит не только антиоксиданты, но и обладает природными антибактериальными свойствами, помогающими защищать организм от инфекций. Его регулярное употребление способствует выработке полезных иммунных клеток, что делает вас менее уязвимыми к сезонным болезням. Кроме того, мед поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта, что также важно для эффективной работы иммунной системы.