Электронные сигареты и вейпы: действительно ли они менее вредны

В 2011 году на электронные сигареты перешли около 7 млн. курильщиков.

Об этом пишет uahealth в instagram.

В 2016 году – до 35 млн. Спрос растет.

Ученые все еще исследуют влияние е-курения на организм, и ни одно из исследований не дает однозначного ответа.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) отмечает, что в целом электронные сигареты менее вредны за табак. У них также есть никотин, который вызывает зависимость. CDC сравнивает их с курением и отмечает немного меньше вреда для организма, а не польза.

Исследователи медицинского центра Университета Рочестера сообщили, что вдыхание ароматизированных смесей электронных сигарет приводит к гибели белых кровяных телец, повышает уровень маркеров воспаления, а окислительный стресс от них повреждает легкие.

Ученые из Нью-Йоркской школы медицины говорят, что дым электронной сигареты может быть канцерогеном и повышает риски заболеваний сердца, рака легких, может вызвать воспаление и хронические обструктивные заболевания легких.

Миф:

С помощью электронных сигарет легче бросить курить

Правда:

Это ловушка, ведь статистика свидетельствует, что большинство людей, взявшихся за е-сигареты, чтобы избавиться от никотиновой привычки, продолжают курить как традиционные, так и электронные сигареты.

Миф:

Пассивное курение электронных сигарет не так вредно, как обычных сигарет

Правда:

Курение е-сигарет опасно для людей, окружающих курильщика. Пассивное курение особенно вредно для беременных женщин и детей.

Появление электронных сигарет оказало большое влияние на подростковое курение. В 2017 году каждый 5-й подросток 13-15 лет курил электронные сигареты. Что бы курили они без этих штук и курили вообще — это гипотетический вопрос, но электронки сделали курение "модным".

Курение (вообще любое – ред.) вредит вашему здоровью, просто с электронными сигаретами ученые пока не определились, насколько все плохо.

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