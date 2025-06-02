Эндокринолог рассказал про продукты, которые категорически нельзя есть при сахарном диабете

Что категорически нельзя есть при сахарном диабете / © Pixabay

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По словам эндокринолога Максима Воробейко, важнейшей рекомендацией по сахарному диабету является уменьшение употребления углеводов. Конечно, их нельзя полностью исключать из рациона, потому что они дают нам энергию, нужную для здоровой и счастливой жизни.

Сахар, говорит врач, нам очень нужен. И хотя при диабете второго типа многие переходят на сахарозаменители, согласно статье, вышедшей в 2018 году, сахарозаменители могут навредить человеческому организму значительно больше, чем сахар.

К примеру, утверждает Горобейко, у здоровых людей, которые не находятся в группе риска, однако регулярно употребляют сладкие газированные напитки с сахарозаменителями, вдвое выше риск развития сахарного диабета в будущем.

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Эндокринолог говорит, что люди, видя отметку Zero, часто пьют напитки без опасений о своем здоровье, но на самом деле они разрушают клетки печени, поджелудочной железы, эпителия кишечника. А после этого развивается целая цепочка проблем.

Еще один распространенный миф — вред об употреблении сладких фруктов. Однако если человек утром съел банан или сладкое яблоко, а затем пошел заниматься спортом, то он может заметить, что уровень сахара сначала поднялся, а после физической активности снова вернулся в норму. Сахар — это энергия, которая необходима для занятий спортом.

А вот классический английский завтрак с жареным яйцом, беконом и фасолью также значительно поднимает сахар, но позже он держится на таком уровне не 1-3 часа, а значительно больше. Овсянка может задерживать высокий уровень сахара на 4-5 часов.

Продукт, который эндокринолог не советует употреблять сахарным диабетом — это рис. И здесь нет разницы, будь то белый или шлифованный или коричневый. Также следует избегать мучных изделий. А привычный украинцам картошку лучше заменить бататом, он не содержит такого большого количества углеводов.

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