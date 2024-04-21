Еще один довод в пользу кофе: новое исследование показало, что этот напиток продлевает жизнь мышц

Благодаря результатам последнего исследования открылось больше возможностей для преодоления особого состояния, которое называется саркопенией. Это постепенное ослабление мышц, которое происходит из-за изменений на клеточном уровне, связанных со старением. С годами мышечная масса значительно снижается, что в результате приводит к ухудшению физической активности и самочувствия.

Прогрессирование саркопении происходит, в основном, из-за снижения кофактора НАД+ в клетках и уменьшения производства энергии митохондриями (клеточные органоиды, помогающие вырабатывать энергию). Ученые поняли, что у пожилых людей, больных саркопенией, значительно снижается уровень тригонелина.

Были проведены эксперименты на моделях, которые показали, что благодаря добавлению тригонелина уровень НАД+ повышается, а активность митохондрий стимулируется. То есть при старении сохраняется мышечная функция. Это открытие лишь часть более широкого исследования механизмов саркопении. Оно основано на результатах предыдущих исследований.

Как объясняет доцент Винченцо Соррентино из Программы трансляционных исследований здорового долголетия НУС Медицины их исследования помогли расширить понимание механизма НАД+ и выявить, что тригонелин является предшественником НАД+ и может использоваться как стимулятор для него, чтобы поддержать долголетие и вылечить определенные возрастные заболевания.

Конечно, Винченцо подчеркивает, что для поддержания здоровья мышц в пожилом возрасте также важна физическая активность и правильное питание.

Оптимизм по результатам исследования проявил и руководитель отдела физического здоровья Nestlé Research Джером Фарги. Он рассказал, что были обнаружены преимущества тригонелина для клеточного метаболизма и здоровья мышц во время старения. Эта природная молекула содержится в кофе и пажитнике. А потому, стоит добавить напиток в свой ежедневный рацион, если у вас нет противопоказаний к этому.

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