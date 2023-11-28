Ешь и худей: диетологи назвали фрукты, способствующие потере веса

У фруктов, как правило, низкая калорийность и много клетчатки, что может помочь вам похудеть.
Фрукты богаты витаминами и минералами, а также клетчаткой, которая поддерживает здоровье кишечника. Они также обладают сладким вкусом, который дополняет вкусовую палитру вашего рациона и является лишь одним из элементов сбалансированного питания.
ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Prevention, в котором говорится о пользе фруктов для уменьшения веса.
Хотя некоторые планы похудания поощряют последователей избегать фруктов, многие диетологи не согласны с этим. "Я не знаю, почему и когда фрукты получили плохую славу, но фрукты, безусловно, являются частью здоровой диеты, которая направлена на похудение или контроль веса", — говорит Ванесса Риссетто, доктор медицинских наук, генеральный директор и соучредитель Culina Health.
"Если есть фрукт, который вам нравится, вы должны его есть", — говорит Джессика Кординг, магистр медицины, доктор медицинских наук, автор книги "Маленькая книга тех, кто меняет правила игры: 50 здоровых привычек для управления стрессом и тревогой".
Хотите включить фрукты в свой план питания для похудения? Диетологи рекомендуют регулярно чередовать эти фрукты для похудения.
1. Апельсины
Цитрусовые, такие как апельсины, могут быть отличным выбором для тех, кто пытается похудеть, говорит Соня Анджелоне, доктор медицинских наук, диетолог и представительница Академии питания и диетологии. Она отмечает, что избыточный вес связан с воспалениями в организме.
"Выбирайте фрукты, богатые антиоксидантами, которые имеют противовоспалительное действие", — говорит Анджелоне. – В апельсинах много антиоксидантного витамина С, а также клетчатки, которая поможет вам насытиться”.
2. Авокадо
Авокадо калориен, но он также может помочь вам почувствовать себя сытым, говорит Анджелоне. Некоторые исследования также связывают авокадо с понижением веса.
Одно 12-недельное рандомизированное контролируемое исследование с участием 51 человека с избыточным весом или ожирением показало, что люди, которые придерживались низкокалорийной диеты, включавшей авокадо в день, имели "значительную" потерю веса по сравнению с контрольной группой. В них также снизился уровень триглицеридов, являющихся типом жиров, циркулирующих в крови.
3. Киви
Некоторые эксперты рекомендуют добавить киви в свой рацион, если вы пытаетесь похудеть. По словам Кординга, эти фрукты богаты витамином С, витамином К, фолатом и клетчаткой.
Исследования также связывают киви с понижением веса. В одном небольшом исследовании 41 человек с преддиабетом ел по два киви в день в течение 12 недель. В конце исследования ученые обнаружили, что у евших киви снизилось кровяное давление.
«Киви действительно отлично подходит для похудения, – говорит Кординг. — В нем также содержится фермент актинидин, который очень полезен для пищеварения.
4. Яблоки
Яблоки содержат много клетчатки, которая поддерживает хорошее пищеварение и помогает дольше чувствовать себя сытым, говорит Скотт Китли, доктор медицинских наук.
"Яблоки также относительно низкокалорийны и могут быть сытными благодаря высокому содержанию воды", — отметил он.
Сочетание яблок с ореховым маслом может стать отличным перекусом, говорит Кординг.
5. Груши
Как и яблоки, груши содержат много клетчатки, низкокалорийны и могут быть сытными, говорит Китли. Они также известны тем, что помогают соблюдать режим питания благодаря высокому содержанию фруктозы и сорбита, отмечает Кординг.
6. Грейпфрут
Грейпфрут хорошо подходит как сам по себе, так и в салатах, и он имеет преимущества, помогающие поддерживать процесс похудения. Он низкокалорийный и содержит много воды и клетчатки, отмечает Китли. "Если его есть с зеленью, он может помочь разблокировать питательные вещества, такие как железо", — говорит он.
7. Гранатовые косточки
Гранатовые зерна имеют много преимуществ. В одной чашке содержится впечатляющие 6 г клетчатки (22% от рекомендованной суточной нормы) и 25% рекомендуемой нормы витамина С. Они также имеют сладко-терпкий вкус и идеально подходят для заправки салатов, говорит Анджелоне.
8. Клубника
Клубника – это источник питательных веществ. Одна чашка клубники содержит более 3 г клетчатки, а также 97,6 миллиграмма витамина С, который уменьшает воспаление. Сочетайте их с орехами, добавляйте в салаты или посыпайте ими йогурт – этот фрукт очень универсален.
9. Голубика
Как и клубника, голубика является хорошим источником клетчатки. Она также содержит большое количество витамина С, витамина А и бета-каротина, помогающих уменьшить воспаление в вашем организме.
"Благодаря высокому содержанию клетчатки и низкой калорийности, голубика поможет вам дольше чувствовать себя сытыми", — говорит Китли.
10. Арбуз
Арбуз обладает высоким содержанием воды, что помогает удовлетворить ваши потребности в гидратации и чувствовать себя сытым, отмечает Кординг. Но он также является хорошим источником витамина С и довольно низкокалорийный – одна чашка арбуза содержит всего 46 калорий. Сочетайте его с орехами, добавляйте в салаты или как освежающий гарнир к курице или другому нежирному мясу.
11. Малина
Малина богата клетчаткой – ее 8 граммов на порцию в одной чашке, а также является поразительным источником витамина С.
"Некоторые из наиболее питательных фруктов, которые я рекомендую, — это ягоды", — говорит Кординг. — Они содержат тонны антиоксидантов и являются отличным источником клетчатки». Как и клубника, малина хорошо сочетается с разнообразными сладкими и солеными продуктами.
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