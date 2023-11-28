Ешь и худей: диетологи назвали фрукты, способствующие потере веса

У фруктов, как правило, низкая калорийность и много клетчатки, что может помочь вам похудеть.

Фрукты богаты витаминами и минералами, а также клетчаткой, которая поддерживает здоровье кишечника. Они также обладают сладким вкусом, который дополняет вкусовую палитру вашего рациона и является лишь одним из элементов сбалансированного питания.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Prevention, в котором говорится о пользе фруктов для уменьшения веса.

Хотя некоторые планы похудания поощряют последователей избегать фруктов, многие диетологи не согласны с этим. "Я не знаю, почему и когда фрукты получили плохую славу, но фрукты, безусловно, являются частью здоровой диеты, которая направлена на похудение или контроль веса", — говорит Ванесса Риссетто, доктор медицинских наук, генеральный директор и соучредитель Culina Health.

"Если есть фрукт, который вам нравится, вы должны его есть", — говорит Джессика Кординг, магистр медицины, доктор медицинских наук, автор книги "Маленькая книга тех, кто меняет правила игры: 50 здоровых привычек для управления стрессом и тревогой".

Хотите включить фрукты в свой план питания для похудения? Диетологи рекомендуют регулярно чередовать эти фрукты для похудения.

1. Апельсины

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Цитрусовые, такие как апельсины, могут быть отличным выбором для тех, кто пытается похудеть, говорит Соня Анджелоне, доктор медицинских наук, диетолог и представительница Академии питания и диетологии. Она отмечает, что избыточный вес связан с воспалениями в организме.

"Выбирайте фрукты, богатые антиоксидантами, которые имеют противовоспалительное действие", — говорит Анджелоне. – В апельсинах много антиоксидантного витамина С, а также клетчатки, которая поможет вам насытиться”.

2. Авокадо

10 причин полюбить и регулярно употреблять авокадо / Фото: Credits

Авокадо калориен, но он также может помочь вам почувствовать себя сытым, говорит Анджелоне. Некоторые исследования также связывают авокадо с понижением веса.

Одно 12-недельное рандомизированное контролируемое исследование с участием 51 человека с избыточным весом или ожирением показало, что люди, которые придерживались низкокалорийной диеты, включавшей авокадо в день, имели "значительную" потерю веса по сравнению с контрольной группой. В них также снизился уровень триглицеридов, являющихся типом жиров, циркулирующих в крови.

3. Киви

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Некоторые эксперты рекомендуют добавить киви в свой рацион, если вы пытаетесь похудеть. По словам Кординга, эти фрукты богаты витамином С, витамином К, фолатом и клетчаткой.

Исследования также связывают киви с понижением веса. В одном небольшом исследовании 41 человек с преддиабетом ел по два киви в день в течение 12 недель. В конце исследования ученые обнаружили, что у евших киви снизилось кровяное давление.

«Киви действительно отлично подходит для похудения, – говорит Кординг. — В нем также содержится фермент актинидин, который очень полезен для пищеварения.

4. Яблоки

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Яблоки содержат много клетчатки, которая поддерживает хорошее пищеварение и помогает дольше чувствовать себя сытым, говорит Скотт Китли, доктор медицинских наук.

"Яблоки также относительно низкокалорийны и могут быть сытными благодаря высокому содержанию воды", — отметил он.

Сочетание яблок с ореховым маслом может стать отличным перекусом, говорит Кординг.

5. Груши

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Как и яблоки, груши содержат много клетчатки, низкокалорийны и могут быть сытными, говорит Китли. Они также известны тем, что помогают соблюдать режим питания благодаря высокому содержанию фруктозы и сорбита, отмечает Кординг.

6. Грейпфрут

Грейпфрут хорошо подходит как сам по себе, так и в салатах, и он имеет преимущества, помогающие поддерживать процесс похудения. Он низкокалорийный и содержит много воды и клетчатки, отмечает Китли. "Если его есть с зеленью, он может помочь разблокировать питательные вещества, такие как железо", — говорит он.

7. Гранатовые косточки

Гранатовые зерна имеют много преимуществ. В одной чашке содержится впечатляющие 6 г клетчатки (22% от рекомендованной суточной нормы) и 25% рекомендуемой нормы витамина С. Они также имеют сладко-терпкий вкус и идеально подходят для заправки салатов, говорит Анджелоне.

8. Клубника

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Клубника – это источник питательных веществ. Одна чашка клубники содержит более 3 г клетчатки, а также 97,6 миллиграмма витамина С, который уменьшает воспаление. Сочетайте их с орехами, добавляйте в салаты или посыпайте ими йогурт – этот фрукт очень универсален.

9. Голубика

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Как и клубника, голубика является хорошим источником клетчатки. Она также содержит большое количество витамина С, витамина А и бета-каротина, помогающих уменьшить воспаление в вашем организме.

"Благодаря высокому содержанию клетчатки и низкой калорийности, голубика поможет вам дольше чувствовать себя сытыми", — говорит Китли.

10. Арбуз

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Арбуз обладает высоким содержанием воды, что помогает удовлетворить ваши потребности в гидратации и чувствовать себя сытым, отмечает Кординг. Но он также является хорошим источником витамина С и довольно низкокалорийный – одна чашка арбуза содержит всего 46 калорий. Сочетайте его с орехами, добавляйте в салаты или как освежающий гарнир к курице или другому нежирному мясу.

11. Малина

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Малина богата клетчаткой – ее 8 граммов на порцию в одной чашке, а также является поразительным источником витамина С.

"Некоторые из наиболее питательных фруктов, которые я рекомендую, — это ягоды", — говорит Кординг. — Они содержат тонны антиоксидантов и являются отличным источником клетчатки». Как и клубника, малина хорошо сочетается с разнообразными сладкими и солеными продуктами.

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