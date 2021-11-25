Ешь и не старей: диетологи назвали полезные продукты для мужчин

Ешь и не старей: диетологи назвали полезные продукты для мужчин

Специалисты советуют в рацион добавить авокадо, спаржу, орехи.

Диетологи назвали продукты, помогающие мужчинам замедлить старение после 50 лет.

Об этом пишет Eat This Not That!

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Как пояснила консультант по питанию Рэйчел Файн, одним из таких продуктов является авокадо, которое можно использовать в приготовлении различных блюд - от бутербродов до омлета.

"Авокадо с высоким содержанием мононенасыщенных жиров помогает снизить всплески сахара в крови. Фолиевая кислота и магний, лютеин и бета-каротин – это лишь некоторые из основных полезных веществ против старения", – сказала она.

Секретом молодости мужчин после 50 лет также есть спаржа. Ее используют для профилактики против отдельных видов рака.

"Она является одним из лучших пищевых источников пребиотиков, способствующих росту полезных бактерий в кишечнике", — уточнила диетолог Кара Ландау.

Кроме того, спаржа полезна в борьбе с депрессией и поможет справиться с возрастными кризисами.

Диетолог Марисса Мешулам рекомендует включить в рацион больше зелени, чтобы замедлить старение мозга. Шпинат, капуста, руккола особенно богаты витамином К.

"Орехи, такие как миндаль, богатые витамином Е, антиоксидантами, которые сохраняют кожу здоровой и молодой, а также предотвращают появление морщин, – добавила Мешулам. — Грецкие орехи способны улучшить работу мозга",

Кроме того, она посоветовала не пренебрегать ягодами.

Напомним, исследование, опубликованное в журнале BMC Public Health, показало, что у тех, кто употребляет кофе, на 21% реже развиваются хронические заболевания печени, на 20% реже – хроническая болезнь печени или жировая болезнь печени, и на 49% реже умирать от хронической печени заболевания, чем те, кто не пил кофе.

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