Если есть много сладкого, могут быть отеки: правда или миф

Отеки: почему возникают

Отеки — это распространенное явление, которое многие воспринимают как незначительную эстетическую проблему после утомительного дня или бессонной ночи. Однако на самом деле они могут являться сигналом о нарушениях в работе организма. Врачи отмечают, что к причинам, способным провоцировать задержку жидкости в тканях, относится не только избыток соли или проблемы с почками, но и сахар.

Сахар, инсулин и задержка воды

По некоторым данным, 1 г сахара способен задерживать до 4 г жидкости, особенно если употреблять сладости на ночь. Именно поэтому многие отмечают, что после вечерних десертов или выпечки на утро появляется одутловатость лица или отечность под глазами. Чрезмерность быстрых углеводов является прямым фактором, вызывающим задержку воды в организме.

Когда человек употребляет большое количество сладостей или продуктов, содержащих быстрые углеводы, в крови резко повышается уровень глюкозы. В ответ организм вырабатывает инсулин — гормон, помогающий клеткам усваивать сахар. Однако одновременно с этим инсулин оказывает побочный эффект — он способствует задержке натрия в почках. А натрий, в свою очередь, тянет за собой воду. Таким образом, чем выше уровень инсулина, тем больше жидкости могут оставаться в тканях, и это проявляется отеками.

Отдельно стоит упомянуть и о молочном сахаре — лактозе. употребление сладкого или молочных продуктов, содержащих молочный сахар — лактозу, стимулирует активный выброс инсулина. Избыток этого гормона, как отмечают врачи, способен вызвать дополнительную задержку жидкости в тканях. Именно поэтому многие отмечают появление одутловатости на лице или отечности ног после вечерних сладких перекусов или молочных десертов.

Диабет и отеки: сколько причин в одной проблеме

Для людей с сахарным диабетом риск появления отеков особенно высок. Продолжительное повышение глюкозы постепенно повреждает стенки мелких сосудов, из-за чего они становятся менее эластичными и более проницаемыми. Это приводит к нарушению нормальной циркуляции крови и тому, что часть жидкости выходит в окружающие ткани.

Кроме того, высокий уровень сахара вредит нервной системе. Диабетическая нейропатия снижает чувствительность конечностей, и поэтому человек может не замечать мелких повреждений или воспалений. В таких условиях любые микротравмы долго заживают, а в местах повреждений образуются локальные отеки.

Не менее важную роль играют и осложнения диабета. При продолжительном течении болезни страдают почки, которые уже не могут эффективно выводить избыток жидкости, а также сердце, работающее с пониженной нагрузкой и не обеспечивающее должное кровообращение. В результате у больных нередко наблюдаются генерализованные отеки — от отечности лица до выраженного увеличения объема ног.

Другие механизмы возникновения отеков

Несмотря на то, что избыток сахара является одним из факторов задержки жидкости, он не единственный. Медики напоминают: существуют и другие распространенные механизмы, которые могут вызывать этот симптом. Среди них — сердечная недостаточность, при которой нарушается насосная функция сердца и кровь застаивается в венах; заболевание печени, когда снижается синтез белков, поддерживающих нормальный баланс жидкости; а также болезни почек, при которых организм просто физически не справляется с выведением излишка воды.

Дополнительно влияют отеки малоподвижного образа жизни, длительное сидение в одной позе, употребление избыточного количества соли и даже жаркая погода. Все это может временно усугублять лимфатический отток и приводить к накоплению жидкости в тканях.

Следовательно, отеки не всегда являются лишь следствием усталости или жары. Часто они могут сигнализировать о серьезных проблемах с обменом веществ, в частности о чрезмерном употреблении сахара или уже существующем диабете. Медики советуют внимательно относиться к своему рациону, ограничивать количество быстрых углеводов и сладостей, контролировать уровень глюкозы и при регулярном появлении отеков обязательно обращаться к врачу.