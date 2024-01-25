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Если начинаете все забывать, вам нужно есть эти продукты

Если начинаете все забывать, вам нужно есть эти продукты

Продукты для памяти

11 продуктов полезных для улучшения памяти и работы мозга

Если вы начали замечать, что начали много забывать или не можете вспомнить элементарные вещи, это сигнал мозга, что о нем нужно позаботиться. Его нужно не только тренировать с помощью упражнений для памяти, но и потреблять поддерживающие его продукты.

Эксперты утверждают, что употребление определенных продуктов может влиять на здоровье мозга и уменьшает риск раннего появления деменции.

Хотя ученые до сих пор не знают, что вызывает болезнь Альцгеймера, разновидность деменции, но есть исследования, которые утверждают, что увеличение потребления продуктов с высоким содержанием флавоноидов снижает вероятность развития деменции.

«Две основные группы факторов, способствующих развитию болезни Альцгеймера, – это снижение энергетики – кровообращение, насыщение кислородом, функция митохондрий и кетоны – и усиленное воспаление, вызванное различными патогенами, токсинами и метаболическими заболеваниями… Диета и факторы окружающей среды влияют как на энергетику, так и воспаление с помощью многих механизмов, и поэтому играют ключевую роль как в болезни Альцгеймера, так и в лечении снижения когнитивных функций», — объясняет доктор Дейл Бредесен, исследователь нейробиологии и эксперт по нейродегенеративным заболеваниям.

Так какие продукты самые полезные для здоровья мозга?

Продукты для улучшения памяти и здоровья мозга

Хотя один из этих продуктов должен быть в ежедневном рационе, а то и несколько.

  1. Авокадо. В авокадо содержатся полезные мононенасыщенные жиры, которые уменьшают сосудистые заболевания и обеспечивают мозг энергией.

  2. Брокколи. Этот крестоцветный овощ содержит такие соединения, как сульфорафан, который снижает воспаление и улучшает здоровье мозга. Исследование показывает, что сульфорафан является важным антиоксидантом и обладает противовоспалительными свойствами, который демонстрирует потенциал защиты нервной системы и уменьшение тяжести распространенных заболеваний организмом.

  3. Черника содержит флавоноиды, которые являются нейропротекторами и повышают нейропластичность и церебральный кровоток. Результаты исследований показали, что пожилые люди, потреблявшие дикую чернику, имели большую скорость обработки информации, что свидетельствует о том, что черника может замедлить когнитивное снижение.

  4. Желток яиц содержит холин. Холин является важным питательным веществом, необходимым для производства ацетилхолина. Ацетилхолин — это в свою очередь, нейромедиатор, который очень важен для парасимпатической нервной системы и памяти. Холин содержится в разных продуктах, но наибольшая концентрация в яичных желтках. По словам экспертов при болезни Альцгеймера, нейротрансмиссия ацетилхолина, имеющая решающее значение для нормального познания, заметно снижается.

  5. Жирная рыба. Лосось, сардины и скумбрия являются примерами жирной рыбы, содержащей омега-3 жирные кислоты. Эти незаменимые жиры имеют решающее значение для поддержания здоровья мозга, их связывают с улучшением памяти, регуляцией настроения и снижением риска снижения когнитивных функций.

  6. Лиственная зелень. Овощи, такие как шпинат и капуста, наполненные витаминами, минералами и антиоксидантами, способствуют здоровой работе мозга, уменьшая воспаление и улучшая когнитивные функции. Магний является важным минералом в листовой зелени, помогает расслабить тело, снижая кровяное давление и последствия стресса.

  7. Тунец является нежирной рыбой, содержащей аминокислоту тирозин, важный компонент для производства нейромедиаторов в мозге. «Тирозин используется для производства дофамина и норадреналина, двух основных нейромедиаторов в мозге». Тунец также содержит высокие концентрации креатина, а креатин облегчает поступление воды в клетки мозга и мышц, чтобы предотвратить их обезвоживание.

  8. Куркума, содержащая куркумин, превосходная тем, что оказывает противовоспалительное действие, имеет несколько механизмов для поддержания здоровья мозга. Исследования показывают, что куркумин оказывает антимикробное и нейропротекторное действие при различных нейродегенеративных заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера.

  9. Имбирь является мощным противовоспалительным средством, улучшающим когнитивные функции. Считается, что его антиоксидантный эффект также защищает нейроны от окислительного стресса, лежащего в основе нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

  10. Известно, что гинкго билоба улучшает память и когнитивные функции. Считается, что он улучшает приток крови к мозгу и защищает клетки мозга от окислительного повреждения.

  11. Ферментированные продукты такие как кефир, чайный гриб, квашеная капуста, йогурт могут также быть полезными для мозга. Исследования установили, что мозг и кишечник взаимодействуют через нервную систему, а также через иммунную систему. Поэтому улучшение среды кишечника с помощью пробиотиков и пребиотиков может сыграть определенную роль в улучшении функционирования мозга.

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