Если не хотите, чтобы выпадали волосы, будьте осторожны с этими витаминами и микроэлементом

Какие витамины и микроэлементы нужно принимать с осторожностью, чтобы не повлечь за собой выпадение волос

Когда речь идет о витаминах и минералах, принято считать, что чем больше, тем лучше. Распространено мнение, что витамины эффективны, когда речь идет об уходе за кожей, в борьбе с выпадением волос.

В то же время чрезмерное увлечение слишком большим количеством витаминов и минералов на самом деле может иметь противоположный эффект.

По мнению экспертов, чрезмерное потребление трех витаминов и минералов может повлечь за собой выпадение волос.

Витамины и минерал, чрезмерное потребление которых может вызвать проблемы с волосами

Витамин А

Несмотря на полезность этого витамина для зрения, иммунной системы, здоровья и красоты кожи, его избыток может привести к переходу волосяных фолликулов в фазу покоя. Как следствие, волосы могут не только перестать расти, но и начать выпадать.

Получение витамина А может навредить, если принимать его в виде таблеток и добавок, вместе с тем, как чрезмерное потребление витамина А из пищевых источников, таких как морковь, шпинат не является проблемой.

Рекомендованная дневная норма витамина А составляет около 900 мкг для мужчин и 700 мкг для женщин.

Селен

Полезный минерал, который при этом может вызвать выпадение волос, это селен. Селен поддерживает функцию щитовидной железы, здоровье иммунной системы. Но его чрезмерное употребление может повлечь за собой выпадение волос. Опять же из-за повреждения волосяных фолликулов и снижения экспрессии генов роста волос.

Сначала, если селену многовато, станут ломкими волосы и ногтей, а в крайних случаях начнут выпадать волосы. Рекомендуемая специалистами норма селена составляет 55 мкг в день для взрослых.

Витамин Е

Наряду с биотином витамин Е чаще всего рекламируется как эффективное средство для здоровья волос. Но чрезмерное потребление витамина Е также может привести к выпадению волос. Хотя этот антиоксидант помогает защитить от повреждения свободными радикалами, его избыточное количество может мешать росту волос. Рекомендованная для взрослых суточная доза витамина Е составляет 15 мг.

Что делать, чтобы обеспечить получение питательных веществ, необходимых для здоровых, сильных волос, не пере усердствуя при этом? Специалисты советуют, прежде всего, убедиться, что вы едите сбалансированную диету с разнообразными витаминами и минералами. В таком случае не нужно будет принимать пищевые добавки для того чтобы преодолеть пробелы в питании.

И еще важно, прежде чем принимать какие-либо новые добавки или вносить значительные изменения в свой рацион, сначала проконсультируйтесь с врачом.

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