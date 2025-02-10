Если не спится: диетологи назвали лучшие продукты для перекуса вечером, чтобы сон был крепким

Последнее исследование выявило, что потребление сыра может быть связано с пониженным риском апноэ во сне — расстройства, при котором человек временно перестает дышать или дышит поверхностно во время сна. Ученые предполагают, что некоторые компоненты сыра могут влиять на уровень мочевины и тестостерона, которые играют роль в развитии этого состояния.

Несмотря на это, эксперты предостерегают от чрезмерных ожиданий. Диетология Энджел Планеллс отмечает, что сам по себе сыр не является лекарством от нарушений сна, и его употребление не гарантирует улучшения состояния. Директор Института сна Томас Майкл Килкенни добавляет, что исследование лишь указывает на определенные биохимические связи, а не доказывает, что сыр напрямую снижает риск апноэ во сне.

Если вы хотите улучшить качество сна, следует обратить внимание и на другие продукты. Например, теплое молоко с медом оказывает успокаивающий эффект и способствует засыпанию, что было подтверждено исследованием среди пациентов с сердечными заболеваниями 2018 года. Также в 2014 году ученые установили, что физическая активность и молочные продукты помогают уснуть пожилым людям.

Молочные продукты содержат триптофан – аминокислоту, которая способствует выработке мелатонина и серотонина, необходимых для здорового сна. Кроме молока и сыра, богатыми триптофаном являются шпинат, миндаль, бананы и темный шоколад. Другие полезные продукты – жирная рыба, цельнозерновая крупа, сладкий картофель и киноа, ведь они содержат магний, который помогает расслабить нервную систему.

В то же время, не все виды сыра одинаково влияют на организм. Например, выдержанные сыры, такие как дор блю и бри, содержат тирамин — соединение, стимулирующее мозговую активность, что может затруднять засыпание. Хотя сыр может быть частью здорового рациона, он не является универсальным решением для улучшения сна.

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