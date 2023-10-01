Если нужно быстро похудеть: французская диета, минус 5 кг за неделю, меню

В чем суть французской диеты

Философия этой диеты построена на принципе – важно не только количество пищи, но и ее качество, еда и ее потребление должны доставлять удовольствие. Само потребление вкусной пищи, которая доставляет удовольствие, позволяет держать в форме француженок. Получая удовольствие от еды, вы перестаете перекусывать на ходу, не переедаете, быстрее насыщаетесь, обмен веществ ускоряется.

Французы уверены, что в пище главный вкус, на этом принципе и базируется весь их рацион. Они предпочитают лучше съесть кусочек качественного калорийного творога, чем один гамбургер. Поэтому ингредиенты во французских блюдах тщательно подобраны, разнообразны, всегда свежи и полезны.

всегда свежи и полезны. Как и в большинстве диет, французский предполагает уменьшение калорийности пищи — значительное сокращение и частичное исключение высококалорийных продуктов. От многих других диет ее отличает более разнообразное меню.

— значительное сокращение и частичное исключение высококалорийных продуктов. От многих других диет ее отличает более разнообразное меню. Режим диеты предполагает прием пищи три раза в день, без перекусов, это важное правило. Ужинать не позже шести часов вечера. Можно выбирать разные продолжительности диеты – на 3 дня, 7 и на 14 – в зависимости от желаемого количества килограммов. Мы предлагаем меню на 7 дней и похудение на 4 -5 кг за этот период.

предполагает прием пищи три раза в день, без перекусов, это важное правило. Ужинать не позже шести часов вечера. Можно выбирать разные продолжительности диеты – на 3 дня, 7 и на 14 – в зависимости от желаемого количества килограммов. Мы предлагаем меню на 7 дней и похудение на 4 -5 кг за этот период. Предусматривается также уменьшение физических нагрузок во время диеты, так как количество потребляемых калорий маленькое. В случае нагрузок, организму будет трудно.

во время диеты, так как количество потребляемых калорий маленькое. В случае нагрузок, организму будет трудно. Учитывая большое количество белка в рационе, диета в первую очередь действует на жировые ткани, а не на мышцы.

диета в первую очередь действует на жировые ткани, а не на мышцы. Основные разрешенные продукты – рыба, мясо, яйца, большое количество свежих фруктов и овощей, зелень и ржаной хлеб, нежирный сыр и обезжиренные кисломолочные продукты. Каждый день можно выпивать чашку натурального черного кофе без молока. Есть нужно медленно, размеренно, получая удовольствие от каждого кусочка. Как и во всех диетах, основанных на приеме белков, нужно обильное питье. Ведь всем известно, что француженки всегда носят с собой бутылочку воды.

рыба, мясо, яйца, большое количество свежих фруктов и овощей, зелень и ржаной хлеб, нежирный сыр и обезжиренные кисломолочные продукты. Каждый день можно выпивать чашку натурального черного кофе без молока. Есть нужно медленно, размеренно, получая удовольствие от каждого кусочка. Как и во всех диетах, основанных на приеме белков, нужно обильное питье. Ведь всем известно, что француженки всегда носят с собой бутылочку воды. Суточная норма потребления калорий должна составить не больше 1500 в день.

Пример меню французской диеты на 7 дней

1-й день:

утро – чашка черного кофе без сахара,

обед – салат из помидоров, двух вареных яиц, листьев салата, заправленного оливковым или подсолнечным маслом,

ужин – салат, приготовленный из отварной нежирной говядины и салата заправленного оливковым или подсолнечным маслом.

2-й день:

утро: — чашка ароматного кофе без сахара и кусок черного хлеба,

обед – 1 кусок запеченной или отварной говядины,

ужин – салат: из листьев салата или другой зелени и кусок вареной колбасы.

3-й день:

завтрак – такой как на второй день (кофе + черный хлеб).

обед – зажаренная на масле средняя морковь, помидор, мандаринка,

ужин – к салату из листьев салата и вареной колбасы добавьте два вареных яйца.

4-й день:

завтрак как на третий день,

обед – 1 свежая морковка, отварное яйцо и 100 граммов сыра,

ужин – любые низкокалорийные фрукты и стакан нежирного кефира.

5-й день:

утром – потрите и терке среднюю свежую морковь, и заправьте соком половины лимона,

обед – отварите рыбу и один помидор,

ужин – кусок отварной говядины.

6-й день:

завтрак – только несладкий кофе,

обед – отварная курица и листья салата,

на ужин – кусок отварной говядины.

7-й день:

завтрак – чашка несладкого зеленого чая,

обед – кусок отварной говядины и апельсин,

на ужин – вареная колбаса.

Несмотря на все плюсы этой диеты, она не подходит тем людям, у которых диагностировано ожирение как заболевание.

Нельзя садиться на эту диету в случае заболеваний желудочно-кишечного тракта, авитаминоза, не рекомендуется в возрасте до 18 лет, в период после операции, беременности, лактации, если имеются заболевания, связанные с гормональным фоном.

В любом случае, если есть какие-либо хронические заболевания, прежде чем садиться на диету, следует проконсультироваться с врачом.

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