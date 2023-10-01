Если нужно быстро похудеть: французская диета, минус 5 кг за неделю, меню

Как можно быстро похудеть с помощью французской диеты
В чем суть французской диеты
Философия этой диеты построена на принципе – важно не только количество пищи, но и ее качество, еда и ее потребление должны доставлять удовольствие. Само потребление вкусной пищи, которая доставляет удовольствие, позволяет держать в форме француженок. Получая удовольствие от еды, вы перестаете перекусывать на ходу, не переедаете, быстрее насыщаетесь, обмен веществ ускоряется.
- Французы уверены, что в пище главный вкус, на этом принципе и базируется весь их рацион. Они предпочитают лучше съесть кусочек качественного калорийного творога, чем один гамбургер. Поэтому ингредиенты во французских блюдах тщательно подобраны, разнообразны, всегда свежи и полезны.
- Как и в большинстве диет, французский предполагает уменьшение калорийности пищи — значительное сокращение и частичное исключение высококалорийных продуктов. От многих других диет ее отличает более разнообразное меню.
- Режим диеты предполагает прием пищи три раза в день, без перекусов, это важное правило. Ужинать не позже шести часов вечера. Можно выбирать разные продолжительности диеты – на 3 дня, 7 и на 14 – в зависимости от желаемого количества килограммов. Мы предлагаем меню на 7 дней и похудение на 4 -5 кг за этот период.
- Предусматривается также уменьшение физических нагрузок во время диеты, так как количество потребляемых калорий маленькое. В случае нагрузок, организму будет трудно.
- Учитывая большое количество белка в рационе, диета в первую очередь действует на жировые ткани, а не на мышцы.
- Основные разрешенные продукты – рыба, мясо, яйца, большое количество свежих фруктов и овощей, зелень и ржаной хлеб, нежирный сыр и обезжиренные кисломолочные продукты. Каждый день можно выпивать чашку натурального черного кофе без молока. Есть нужно медленно, размеренно, получая удовольствие от каждого кусочка. Как и во всех диетах, основанных на приеме белков, нужно обильное питье. Ведь всем известно, что француженки всегда носят с собой бутылочку воды.
- Суточная норма потребления калорий должна составить не больше 1500 в день.
Пример меню французской диеты на 7 дней
1-й день:
- утро – чашка черного кофе без сахара,
- обед – салат из помидоров, двух вареных яиц, листьев салата, заправленного оливковым или подсолнечным маслом,
- ужин – салат, приготовленный из отварной нежирной говядины и салата заправленного оливковым или подсолнечным маслом.
2-й день:
- утро: — чашка ароматного кофе без сахара и кусок черного хлеба,
- обед – 1 кусок запеченной или отварной говядины,
- ужин – салат: из листьев салата или другой зелени и кусок вареной колбасы.
3-й день:
- завтрак – такой как на второй день (кофе + черный хлеб).
- обед – зажаренная на масле средняя морковь, помидор, мандаринка,
- ужин – к салату из листьев салата и вареной колбасы добавьте два вареных яйца.
4-й день:
- завтрак как на третий день,
- обед – 1 свежая морковка, отварное яйцо и 100 граммов сыра,
- ужин – любые низкокалорийные фрукты и стакан нежирного кефира.
5-й день:
- утром – потрите и терке среднюю свежую морковь, и заправьте соком половины лимона,
- обед – отварите рыбу и один помидор,
- ужин – кусок отварной говядины.
6-й день:
- завтрак – только несладкий кофе,
- обед – отварная курица и листья салата,
- на ужин – кусок отварной говядины.
7-й день:
- завтрак – чашка несладкого зеленого чая,
- обед – кусок отварной говядины и апельсин,
- на ужин – вареная колбаса.
Несмотря на все плюсы этой диеты, она не подходит тем людям, у которых диагностировано ожирение как заболевание.
Нельзя садиться на эту диету в случае заболеваний желудочно-кишечного тракта, авитаминоза, не рекомендуется в возрасте до 18 лет, в период после операции, беременности, лактации, если имеются заболевания, связанные с гормональным фоном.
В любом случае, если есть какие-либо хронические заболевания, прежде чем садиться на диету, следует проконсультироваться с врачом.
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