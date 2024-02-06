Если плохо спите: специалист посоветовал использовать каждое утро простой метод 15х15х15 – что это

Зимой многие отмечают, что их сон стал хуже. Бессонница оказывает негативное влияние на здоровье. По словам специалиста, все, что нужно делать, это изменить свои утренние привычки.

Если плохой сон ночью и регулярное пробуждение до рассвета становятся нормой, нужно срочно принимать меры. Эксперт назвал три основных привычки, которые следует обязательно применять утром.

Есть очень много причин плохого сна. Среди них наиболее распространены стресс, недостаток витаминов в организме и синий свет (от экранов компьютеров, телефонов, планшетов и т.п.).

Большинство людей для решения этой проблемы покупают травяные чаи или принимают лекарства для улучшения сна. Но это дает только кратковременный эффект. В результате их биологические часы сбиваются, а самочувствие ухудшается. Чтобы избавиться от проблем со сна, стоит попробовать другие методы.

К примеру, обратите внимание, что на недостаток сна зимой влияет дефицит витамина D, который мы получаем с солнечными лучами. Сезонные аффективные расстройства (САР) очень распространены в холодное время года, когда мало дневного света, выливающегося в ухудшение сна.

Что такое метод 15х15х15

Что такое способ 15х15х15? / Фото: Unsplash

Эксперт называет ключом к успеху и качественному сну в программировании собственного циркадного ритма. Само утро, как это ни странно, влияет на наше вечернее засыпание. Поэтому следует ввести 15-минутный ритуал, который нужно проводить сразу после пробуждения. Уже совсем скоро, говорит психолог и специалист по сну Майкл Брюс, вы заметите результаты. Он назвал это "метод 15х15х15".

Прежде всего, сразу после пробуждения в течение 15 минут нужно сделать глубокие вдохи. Они быстро приведут вас в чувство и насытить сонный организм кислородом. Это действует лучше кофе.

Затем нужно выпить 15 унций (450 мл) воды. Ведь после сна наш организм обезвожен, а потому обычный кофе будет стимулировать вас лучше любого кофеина.

Завершающий шаг – побыть 15 минут на солнце, то есть открыть шторы, стать у окна или выйти на небольшую прогулку. Так организм получит порцию витамина D, что впоследствии улучшит засыпание и сделает сон крепким.

Когда солнце не спешит выглядеть из-за облаков, врач советует получать витамин D из продуктов или в синтетическом виде. Так, например, употребление грибов, рыбы, некоторых витаминизированных соков и яичных желтков поможет избавиться от дефицита.

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