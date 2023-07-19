Если шоколад, то горький: пять причин почему нужно его есть

Горький шоколад – источник антиоксидантов и минералов, который следует включить в свой рацион даже людям с хроническими заболеваниями.

Рассказываем, почему нужно выбирать именно горький шоколад.

Снижает кровяное давление. Ученые из Гарвардского университета проанализировали 24 исследования свойств шоколада и пришли к выводу, что горький шоколад с содержанием какао 50–70% снижает кровяное давление. Особенно он полезен тем, кто уже страдает гипертонией. Защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное употребление какао помогает бороться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это подтверждает проведенное в 2006 году исследование, в ходе которого 470 участников употребляли разное количество какао в день. Ученые выяснили, что какао действительно снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний Может помочь в борьбе с диабетом. Шоколад улучшает работу эндотелия (клеток, образующих внутренний слой кровеносных сосудов) и повышает чувствительность к инсулину. Эндотелий очень важен для здоровья артерий, а по чувствительности к инсулину обычно определяют риск диабета. Конечно, чтобы защититься от диабета, нужно есть горький шоколад с низким содержанием сахара. Горький шоколад оказывает влияние на содержание холестерина. Шоколад препятствует окислению ЛПНП-холестерина – одной из причин возникновения атеросклероза. Когда этот холестерин окисляется, липопротеины низкой плотности (ЛПНП) вступают в реакцию в организме. Они вредят артериям и внутренним органам и могут вызвать рак. Стимулирует работу мозга. Употребление шоколада улучшает способность обрабатывать информацию, наглядно образное и абстрактное мышление, оперативную память. Британские психологи обнаружили, что содержащиеся в шоколаде флавоноиды помогают считать в уме.

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