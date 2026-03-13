Если у вас повышен сахар — никогда не ешьте этот продукт теплым: диетологи предупреждают об опасности

Из-за горячего или теплого картофеля может произойти резкое повышение уровня глюкозы в крови.

Что нельзя есть при повышенном сахаре

Что нельзя есть за повышенного сахара / © pexels.com

Поэтому диетологи советуют людям, имеющим инсулинорезистентность или диабет, обратить внимание не столько на сам продукт, сколько на то, в каком виде они его потребляют.

На постном или повседневном столе часто появляется именно картофель. Однако очень важно ее не только правильно приготовить, но и подать. Диетологи утверждают, что только отварной или пожаренный картофель отличается высоким гликемическим индексом. Поэтому углеводы быстрее усваиваются, что может вызвать резкий скачок сахара в крови.

Чтобы уменьшить влияние продукта на уровень глюкозы, специалисты советуют изменить способ подачи:

  • дождаться, чтобы клубни полностью остыли;

  • отваривать картофель вместе с кожурой;

  • очистить и употреблять уже холодную.

Почему именно охлажденный картофель лучше? После охлаждения в ней формируется резистентный крахмал, который медленнее переваривается. Благодаря этому организм постепенно усваивает углеводы, поэтому уровень глюкозы повышается ровно, без скачков.

Этот совет, прежде всего, будет полезен людям с повышенным уровнем сахара в крови, а тем, кто имеет инсулинорезистентность или сахарный диабет II типа. Если вы контролируете массу тела или хотите поддерживать здоровый уровень глюкозы, также стоит обратить внимание на охлаждение картофеля.

