Что нельзя есть за повышенного сахара

Поэтому диетологи советуют людям, имеющим инсулинорезистентность или диабет, обратить внимание не столько на сам продукт, сколько на то, в каком виде они его потребляют.

На постном или повседневном столе часто появляется именно картофель. Однако очень важно ее не только правильно приготовить, но и подать. Диетологи утверждают, что только отварной или пожаренный картофель отличается высоким гликемическим индексом. Поэтому углеводы быстрее усваиваются, что может вызвать резкий скачок сахара в крови.

Чтобы уменьшить влияние продукта на уровень глюкозы, специалисты советуют изменить способ подачи:

дождаться, чтобы клубни полностью остыли;

отваривать картофель вместе с кожурой;

очистить и употреблять уже холодную.

Почему именно охлажденный картофель лучше? После охлаждения в ней формируется резистентный крахмал, который медленнее переваривается. Благодаря этому организм постепенно усваивает углеводы, поэтому уровень глюкозы повышается ровно, без скачков.

Этот совет, прежде всего, будет полезен людям с повышенным уровнем сахара в крови, а тем, кто имеет инсулинорезистентность или сахарный диабет II типа. Если вы контролируете массу тела или хотите поддерживать здоровый уровень глюкозы, также стоит обратить внимание на охлаждение картофеля.