Если у вас повышен сахар — никогда не ешьте этот продукт теплым: диетологи предупреждают об опасности
Из-за горячего или теплого картофеля может произойти резкое повышение уровня глюкозы в крови.
Поэтому диетологи советуют людям, имеющим инсулинорезистентность или диабет, обратить внимание не столько на сам продукт, сколько на то, в каком виде они его потребляют.
На постном или повседневном столе часто появляется именно картофель. Однако очень важно ее не только правильно приготовить, но и подать. Диетологи утверждают, что только отварной или пожаренный картофель отличается высоким гликемическим индексом. Поэтому углеводы быстрее усваиваются, что может вызвать резкий скачок сахара в крови.
Чтобы уменьшить влияние продукта на уровень глюкозы, специалисты советуют изменить способ подачи:
дождаться, чтобы клубни полностью остыли;
отваривать картофель вместе с кожурой;
очистить и употреблять уже холодную.
Почему именно охлажденный картофель лучше? После охлаждения в ней формируется резистентный крахмал, который медленнее переваривается. Благодаря этому организм постепенно усваивает углеводы, поэтому уровень глюкозы повышается ровно, без скачков.
Этот совет, прежде всего, будет полезен людям с повышенным уровнем сахара в крови, а тем, кто имеет инсулинорезистентность или сахарный диабет II типа. Если вы контролируете массу тела или хотите поддерживать здоровый уровень глюкозы, также стоит обратить внимание на охлаждение картофеля.