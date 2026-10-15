Если вы постоянно забываете имена и теряете ключи: когда такие проблемы не связаны с деменцией

Забывчивость

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Забыли имя знакомого человека, не можете найти ключи или не помните, зачем вошли в комнату? Подобные ситуации часто вызывают беспокойство, особенно с возрастом, ведь ухудшение памяти нередко связывается с болезнью Альцгеймера и деменцией. Однако забывчивость может иметь совсем другие причины. Профессор педиатрии и нейронаук Вашингтонского университета Томми Вуд обратил внимание на то, что незначительная забывчивость может возникать даже у здоровых людей и подчеркнул, что важно понимать разницу между обычными трудностями с запоминанием и изменениями, постепенно влияющими на повседневную жизнь.

Почему люди забывают имена, слова и место, где оставили вещи

Чтобы запомнить информацию, мозг должен сначала уделить ему достаточно внимания. Например, если человек разговаривает по телефону, одновременно думает о работе и машинально кладет ключи на полку, он может не зафиксировать это действие в памяти.

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Впоследствии возникает ощущение, что воспоминание исчезло, хотя на самом деле информация могла не запомниться должным образом. Подобный механизм объясняет ситуации, когда знакомое имя или слово никак не удается вспомнить, но через некоторое время оно неожиданно приходит в голову.

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Такие эпизоды могут возникать из-за перегрузки внимания и не обязательно указывают на заболевание.

Какие состояния могут ухудшать память

Существует ряд причин, по которым человеку становится сложнее сосредотачиваться, усваивать информацию и припоминать события.

Часть этих состояний можно лечить или корректировать после диагноза.

Хронический стресс и недостаточный сон. Длительное нервное напряжение и недосыпание могут ухудшать внимание, быстроту мышления и способность запоминать новую информацию.

Недостаток витаминов. В частности, недостаток витамина B12 иногда приводит к неврологическим симптомам, среди которых бывают проблемы с памятью. Значительный дефицит витамина B1 может нарушать работу нервной системы.

Заболевание щитовидной железы. При гипотиреозе человек может испытывать усталость, замедление мышления и трудности с концентрацией.

Депрессия и тревожные расстройства. Они нередко сопровождаются когнитивными симптомами, иногда напоминающими проявления деменции.

Побочное действие лекарства. Некоторые успокаивающие, снотворные, антихолинергические и другие препараты могут оказывать влияние на память. Особое внимание следует уделять ситуациям, когда человек одновременно принимает несколько медикаментов.

Нарушение обмена веществ . Заболевания печени, почек и изменения электролитного баланса также иногда сопровождаются ухудшением когнитивных функций.

Как отличить обычную забывчивость от деменции

Деменция — это состояние, при котором нарушение памяти, мышления, речи или других когнитивных функций начинают мешать человеку самостоятельно выполнять повседневные дела. Например, случайно забыть, куда положили очки, не то же самое, что регулярно оставлять вещи в необычных местах и не понимать, как они там оказались.

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Обычная забывчивость может проявляться тем, что человек иногда не вспоминает нужное слово, но продолжает свободно общаться и выполнять привычные задачи.

Насторожить же имеют следующие изменения:

Человек многократно задает те же вопросы, не помня ответов.

Начинает теряться в хорошо знакомых местах.

Испытывает трудности с выполнением привычных бытовых дел.

Часто путает даты, время или место нахождения.

Ощутимо изменяются его речи, поведение или способность принимать решения.

Особенно важно обращать внимание на постепенно усиливающиеся симптомы. При этом деменция не является неизбежной частью старения, а наличие одного или нескольких симптомов еще не означает диагноза.

Всегда ли ухудшение памяти означает болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — одна из самых распространенных причин деменции, но существуют и другие ее формы. В частности, врачи выделяют сосудистую деменцию, деменцию с тельцами Леви и лобно-височную деменцию.

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Также существует состояние, которое называется легким когнитивным нарушением. При нем изменения памяти или мышления более заметны, чем ожидается для соответствующего возраста, однако человек в большинстве своем сохраняет способность самостоятельно выполнять повседневные дела.

У части людей это состояние со временем может прогрессировать до деменции, но у других симптомы остаются стабильными или улучшаются. Поэтому для определения причины необходимо медицинское обследование.

Как слух, зрение и здоровье сердца влияют на память

На работу мозга могут оказывать влияние факторы, которые на первый взгляд не связаны с запоминанием. К примеру, нарушение слуха затрудняет восприятие разговора. Если человек недостаточно хорошо слышит собеседника, ему сложнее понять и запомнить услышанное. Нелеченная потеря слуха также связана с повышенным риском когнитивного ухудшения.

Проблемы со зрением могут ограничивать повседневную активность и социальное общение, поэтому своевременная проверка зрения и слуха важна для сохранения качества жизни.

Не менее значимо состояние сердечно-сосудистой системы. Повышенное АД, диабет и другие хронические заболевания могут влиять на кровоснабжение мозга и риск развития когнитивных нарушений.

Контроль этих состояний помогает поддерживать здоровье, хотя не гарантирует полного предотвращения деменции.

Когда нужно обратиться к врачу из-за забывчивости

Медицинская консультация необходима, если проблемы с памятью возникли недавно, повторяются все чаще или мешать работе, общению и бытовым делам.

В первую очередь можно обратиться к семейному врачу. Специалист уточнит симптомы, пересмотрит перечень препаратов, принимаемых человеком, и при необходимости проведет начальную оценку когнитивных функций.

В зависимости от клинической ситуации, врач может назначить анализы для проверки функции щитовидной железы, уровня витамина B12 и других показателей. Если подозрение на неврологическое заболевание, пациента могут направить на дополнительное обследование.

Важно не прекращать самостоятельно прием назначенных лекарств, даже если есть подозрение, что они влияют на память.

Отдельного внимания требует внезапная спутанность сознания, особенно если оно сопровождается нарушением речи, слабостью руки или ноги или асимметрией лица. Это может являться признаком инсульта или иного неотложного состояния. В таком случае нужно немедленно звонить по телефону 103 или 112.

Как поддерживать память и здоровье мозга

Для нормальной работы мозга важны обычные повседневные привычки.

Специалисты рекомендуют соблюдать регулярный режим сна, достаточно двигаться, сбалансированно питаться и контролировать хронические заболевания.

Для большинства взрослых ориентиром приблизительно 7–9 часов сна в сутки, хотя индивидуальные потребности могут отличаться.

Полезно также поддерживать социальные контакты, овладевать новыми навыками и оставаться интеллектуально активными.

Для организации повседневных дел можно использовать календари, заметки и напоминания в телефоне, а ключи, документы и другие важные вещи хранить в определенных местах.

Это не лечит заболевание памяти, но помогает уменьшить количество бытовых ситуаций, связанных с забывчивостью.

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