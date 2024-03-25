Есть и не толстеть: какие продукты нужно употреблять, чтобы похудеть

Желание "есть и худеть" всегда было актуальным, а накануне лета, еще и острым. Однако, как считает Евгений Клопотенко, это так не работает. Работает, уменьшение потребленных калорий, соблюдение диеты, особенно средиземноморской, советы диетолога. Потому что просто есть что-то специфическое и худеть – это утопия.

Но, по мнению Клопотенко, есть "определенные продукты, которые в адекватных количествах не способствуют набору веса, улучшают ваш метаболизм и наконец, в сумме с какими-то более серьезными действиями, могут таки помочь похудеть."

Продукты, которые помогают похудеть

Жирная рыба

Жирная рыба – это не только вкусно, но и очень полезно. И так, как это ни странно, жирная рыба помогает сжигать жир. А все потому, что такая рыба является отличным источником высококачественного белка. Переваривание белка обеспечивает существенное чувство сытости и увеличивает скорость метаболизма существенно больше, чем переваривание жира либо углеводов. Быстрый метаболизм способствует похудению. Кроме того, омега-3 жирные кислоты, которых много в такой рыбе, помогают этому процессу.

Чтобы увидеть результат, диетологи советуют есть две порции жирной рыбы в неделю.

Яйца

Исследования показывают, что завтрак на основе яиц уменьшает чувство голода и способствует ощущению сытости в течение нескольких часов у людей с избыточным весом и ожирением. Высококачественный белок яйца увеличивает скорость метаболизма примерно на 20-35% в течение нескольких часов после еды.

Предостережения не потреблять яиц из-за высокого содержания холестерина, в большинстве случаев опровергнуты. Речь идет об адекватном количестве яиц в неделю – не более 1-2 в день или пару по 2-3 раза в неделю

Ягоды

Низкокалорийный продукт, богатый питательными веществами, благодаря высокому содержанию витаминов и минералов, обеспечивает ощущение сытости больше, чем такая же по количеству калорий сладкая закуска. Почему не фрукты? Потому что в ягодах гораздо меньше фруктозы, чем во фруктах. Еще и бонус – и свежие, и замороженные ягоды имеют одинаковый эффект.

Лиственная зелень

Капуста, шпинат, мангольд, салаты и другая зелень являются идеальными продуктами для достижения или поддержания идеального веса. И все из-за клетчатки и питательных веществ, которые обеспечивают сытость и водный баланс в организме. Польза от зелени так много, что назвать все причины, почему ее стоит есть, будет значительно дольше и сложнее, чем просто положить зелень в свою тарелку.

Крестоцветные овощи

Брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, как и другие овощи богаты клетчаткой и, как правило, сытные. По сравнению с другими овощами, у них много белка, который повышает метаболизм и делает нас сытыми.

Кисломолочный творог

Известно, что молочные продукты содержат много белка, особенно это касается сыра. Поэтому потребление сыра просто отличный способ обеспечить себя белком и дополнительно кальцием.

Авокадо

Авокадо – уникальный фрукт, насыщенный здоровыми жирами. Кроме того, содержит много воды и клетчатки, что делает его очень питательным. Содержание жира в авокадо помогает усваивать другие важные витамины и антиоксиданты.

Однако помните о количестве, слишком много авокадо даст слишком много жира.

Продукты для похудения

Перец чили

Острым перец делает такое вещество как капсаицин. Некоторые исследования утверждают, что капсаицин может улучшить скорость метаболизма жира в организме и увеличить ощущение сытости, и, таким образом, способствовать здоровому похудению.

Капсаицин даже продается в виде добавок и является обычным ингредиентом многих коммерческих бадов для похудения. Но лучше добавить немного перчика в блюдо.

Семена чиа

Несмотря на размер, семена чиа являются одним из наиболее питательных продуктов на планете — в 30 граммах чиа содержится 13 граммов углеводов, 11 из которых – клетчатка. Таким образом, семена чиа являются одним из лучших источников клетчатки в мире с содержанием 35% на свой вес. В желудке семена чиа расширяются и превращаются в гель, именно это наполнение и способствует долгому ощущению сытости, которое дарит даже маленькая порция семян.

Перечисленные продукты добавлены в рацион могут помочь сбросить немного лишнего веса и доставить удовольствие.

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