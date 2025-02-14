Есть или нет перед сном: когда поздние приемы пищи могут быть уместными

Нужно ли есть поздним вечером? Этот вопрос нередко беспокоит людей, стремящихся к здоровому питанию и ухаживающих за своим организмом.

Существует расхожее мнение, что поздние приемы пищи могут затруднять процесс похудения и ухудшать качество сна. Однако в отдельных случаях легкий перекус перед сном может быть даже полезным.

Свое мнение по этому вопросу журналистке издания "Фиртка" высказала врач-диетолог Кристина Недоступ, объяснив главные аргументы "за" и "против" ночных перекусов.

Почему нежелательно есть поздно вечером

Воздействие на сон. Когда желудок переполнен, организму труднее полностью расслабиться, что может привести к трудностям с засыпанием или частым пробуждениям ночью. Риск набора веса. В вечерние и ночные часы обмен веществ замедляется, а излишние калории могут легче откладываться в виде жира. Исследование Калифорнийских ученых, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, подтверждает, что поздние приемы пищи могут способствовать набору веса. Возможны проблемы с пищеварением. Если у вас чувствительный желудок или склонность к изжоге, поздняя пища может вызвать дискомфорт, в частности, кислотный рефлюкс, вздутие или тяжесть.

Когда перекус перед сном может быть полезным

Поздние тренировки. Если вы занимаетесь спортом вечером, организму может потребоваться энергия для восстановления. В этом случае полезным будет легкий белковый или белково-углеводный перекус, например кефир с ягодами или протеиновый коктейль. Снижение уровня сахара в крови. Некоторые люди могут ощущать резкое падение сахара (гипогликемию) при длительных перерывах между приемами пищи. Небольшой здоровый перекус поможет избежать головокружения или чрезмерного голода. Индивидуальные особенности здоровья. При наличии некоторых хронических заболеваний или специфических метаболических особенностей врач может рекомендовать вечерний прием пищи.

Как организовать здоровый ужин

Завершайте основной ужин за 2–3 часа до сна. Это даст организму достаточно времени на переваривание пищи, что положительно отразится на качестве сна.

Выбирайте легкие продукты. Полезными вариантами будут нежирное мясо, рыба, яйца, бобовые и овощи. Вместо этого следует избегать жирной, жареной и тяжелой пищи.

Учитывайте качество пищи, а не только количество. Перекусы не должны состоять из фастфуда, сладостей или выпечки. Если потребуется что-то съесть, будь то полезный продукт, например, натуральный йогурт без сахара, горстка орехов или яблоко.

Три простых совета:

Прислушайтесь к себе. Убедитесь, что вы действительно голодны, а не просто ищете перекус из-за скуки или стресса. Иногда достаточно выпить воды или травяного чая.

Планируйте свой рацион. Регулярные приемы пищи в течение дня помогут избежать поздних перееданий.

Выбирайте полезные перекусы. Если без еды перед сном не обойтись, подготовьте заранее здоровые варианты: сыр нежирный с зеленью, кефир или кусочек индейки с овощами.

Следует ли есть перед сном, зависит от образа жизни, состояния здоровья и личных потребностей организма.

Чаще лучше избегать тяжелых приемов пищи вечером, чтобы улучшить сон и контролировать вес. Однако при сильном голоде или медицинских показаниях легкий и сбалансированный перекус вполне допустим.

Если у вас возникают сомнения в правильном рационе, стоит обратиться к врачу или диетологу, ведь здоровое питание — это не только соблюдение общих правил, но и умение слушать свой организм.

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