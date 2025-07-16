Есть ли польза от витаминных комплексов: возможно, это просто излишняя трата средств

Действительно ли мультивитаминные комплексы полезны / © unsplash.com

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Эксперты из Университета Джонса Гопкинса уверены, что лучше потратить средства не на мультивитаминные комплексы, а на здоровое питание, которое содержало бы все необходимые человеку витамины и минералы в естественной форме.

В статье для научного журнала эксперты рассказали о результатах трех проведенных ими исследований:

в первом исследовании принять участие 450 тысяч человек — его результаты подтвердили, что употребление мультивитаминов не снижает риск рака и сердечных заболеваний;

второе исследование длилось 12 лет и в нем приняли участие более 5500 мужчин — оно показало, что такие комплексы не снижают риск ухудшения памяти и мыслительных способностей;

третье исследование касалось 1708 человек, переживших инфаркт, одна группа в течение месяца употребляла высокую дозу мультивитаминов, а другая только плацебо — оказалось, что количество смертей, операций на сердце и повторных инфарктов было одинаковым.

Исследователями также было установлено, что те комплексы, которые содержат бета-каротин и витамин Е в больших дозах, могут быть даже вредными.

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Директор Центра профилактики, эпидемиологии и клинических исследований Университета Джонса Гопкинса Ларри Аппель говорит, что таблетки не могут стать кратчайшим путем здоровья. Лучшее, что вы можете сделать для своего организма, это есть полезные продукты, уменьшить потребление сахара, соли, насыщенных и трансжиров, поддерживать здоровый вес.

Однако, исключением являются добавки с фолиевой кислотой для женщин репродуктивного возраста, ведь она предотвращает возникновение некоторых врожденных дефектов у младенцев.

Сам Ларри Аппель рассказал, что не принимает никаких мультивитаминов. Он добавил в свой рацион овощи и фрукты, йогурт и обезжиренное молоко, цельнозерновые каши, курицу и рыбу.