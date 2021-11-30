Эта диета может повысить риск развития рака желудочно-кишечного тракта.

Эта диета может повысить риск развития рака желудочно-кишечного тракта.

Рассказываем о том, как выбор рациона влияет на здоровье сердца и кровяное давление.

Воздействие питания и выбора продуктов на общее здоровье шире, чем вы думаете.

Диета влияет на график сна, здоровье мозга и даже половое влечение.

Новое исследование доказывает, что употребление продуктов с высоким содержанием жиров и сахара в течение длительного времени может привести к риску развития рака желудочно-кишечного тракта.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Metabolism, ученые представили результат эксперимента, в котором изучили 27 тыс. кишечных клеток мышей. Некоторые из животных получали рацион с высоким содержанием жиров и сахара. Другие – умеренный.

Исследователи обнаружили, что стволовые клетки в кишечнике мышей, питавшихся продуктами с высоким содержанием жиров и сахара, делятся быстрее. Они отметили, что это быстрое деление может способствовать развитию и росту рака желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Также читайте Эта диета становится актуальной во время COVID-19

У мышей, сидевших на типичной западной диете (потребление фастфуда, сладкого, жареной и соленой пищи, хлебобулочных изделий, чипсов и т.п.), стволовые клетки делились быстрее, что могло повысить риск некоторых видов рака.

Рак желудочно-кишечного тракта – это термин, охватывающий многочисленные виды рака в желудочно-кишечном тракте, включая рак пищевода, рак желудка, колоректальный рак, рак поджелудочной железы и рак печени.

Хотя это исследование проводилось на мышах, его результаты дают надежду, что изменение диеты человека поможет ему избежать опасных осложнений.

Кроме того, рак не единственный риск для здоровья желудочно-кишечного тракта.

Переход с диеты с высоким содержанием жиров и сахара на диету, которая более безопасна для кишечника, может помочь защитить ЖКТ, снизив риск ряда других симптомов.

«Когда мы едим, мы не просто кормим себя – мы кормим триллионы микробов, живущих в нашем кишечнике, известных как микробиота», – говорит диетолог, специализирующийся на здоровье желудочно-кишечного тракта Коллин Д. Вебб.

По его словам, кишечная микробиота оказывает влияние на здоровье желудочно-кишечного тракта и играет ключевую роль в развитии и прогрессировании заболевания, а ее влияние распространяется далеко за пределы кишечника.

Лучшие диеты для здоровой микробиоты кишечника – это содержащие цельные или минимально обработанные растительные продукты, включая фрукты, овощи, цельные зерна, бобовые, орехи и семена.

Чтобы узнать больше о том, как питаться на пути к здоровому кишечнику, познакомьтесь с этими лучшими продуктами, которые улучшают здоровье кишечника и предотвращают сахарный диабет.