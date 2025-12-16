ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
444
Время на прочтение
1 мин

Эта ошибка после пробуждения знакома почти каждому — ее последствия могут быть серьезными

Резкий подъем с постели сразу после пробуждения может представлять серьезную угрозу для здоровья.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Чем грозит резкое вставание после сна

Чем грозит резкое вставание после сна / © pexels.com

Когда человек мгновенно встает после сна, особенно в прохладное время года, организм не успевает адаптироваться к изменению положения тела. В этот момент кровь медленнее поступает в мозг, что может спровоцировать резкий скачок артериального давления и повысить риск инсульта.

Наибольшую опасность такая утренняя привычка представляет зимой. Из-за холода сосуды сужаются, и нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает в разы. В зоне повышенного риска — люди постарше, а также те, у кого есть хронические заболевания.

Специалисты советуют начинать утро без спешки. После пробуждения следует несколько секунд полежать, легко потянуться, пошевелить руками и ногами, позволив телу постепенно перейти в вертикальное положение. Только после этого осторожно сядьте на кровать и задержитесь на одну-две минуты.

Не менее важно позаботиться о тепле в холодный сезон. Теплый халат, носки, тапочки и даже головной убор помогут защитить уязвимые участки тела — голову, шею, плечи и ноги — от резкого охлаждения.

Заботьтесь о своем здоровье с первых секунд нового дня — иногда именно мелкие привычки имеют решающее значение.

Дата публикации
Количество просмотров
444
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie