Эта пищевая привычка может привести к потере мышечной массы с возрастом

Эта пищевая привычка может привести к потере мышечной массы с возрастом

Мышечная масса уже естественным образом уменьшается с возрастом.

Согласно новому исследованию Scientific Reports, регулярное экономное потребление питательных веществ (радикальная диета) может не только нанести вред многочисленным системам, таким как сердце, мозг и кишечник, но и привести к потере мышечной массы с возрастом.

Это очень важно, потому что мышечная масса и так естественным образом уменьшается с возрастом. Такое состояние называется саркопенией – возрастной атрофической дегенеративной сменой скелетной мускулатуры, что приводит к постепенной потере мышечной массы и силы.

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В эксперименте исследователи анализировали данные 1211 участников старше 65 лет в Сингапуре.

Они обнаружили, что существует несколько факторов, способствующих снижению мышечной массы, включая социально-экономический статус и основные хронические заболевания, но особенно заметно плохое потребление пищи. Частично это может быть связано с тем, что называют «анорексией старения» или потерей аппетита, что приводит к уменьшению потребления пищи. Когда это происходит, пожилые люди не получают необходимых питательных веществ, а это значит, что вскоре может произойти быстрая потеря мышечной массы.

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Поддержание мышечной массы с помощью регулярных физических нагрузок и правильного рациона, богатого питательными веществами, увеличивает ваши шансы прожить дольше. Согласно исследованию в Journal of Bone and Mineral Research, потеря мышечной массы может быть связана с более ранней смертностью.

Исследователи изучали группу из 839 мужчин и женщин в возрасте старше 65 лет в течение примерно четырех лет, записывая их состав тела посредством сканирования плотности костей в течение длительного времени. Они рассматривали "аппендикулярную мышечную массу", то есть руки и ноги, а также подкожный и висцеральный жир.

Результаты показали, что женщины с низкой аппендикулярной массой имели в 63 раза больше шансов умереть преждевременно, чем женщины с большей массой мышц рук и ног. Мужчины с низкой аппендикулярной массой были в 11 раз больше подвержены риску ранней смертности.

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Мышечная масса играет ключевую роль в стабилизации мышц и суставов бедер и плеч. Низкая минеральная плотность костей нередко приводит к переломам.

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Гормональные изменения, связанные с менопаузой, также имеют значение. Поскольку эстроген резко падает, он может оказать негативное влияние на мышечную массу, что приводит к ее потере, а также к уменьшению плотности костей и увеличению количества жира на боках, талии и бедрах.

Но саркопения не является неизбежной. Ее даже можно исправить с помощью таких привычек образа жизни, как физические упражнения, некурение и употребление продуктов, богатых питательными веществами. Этот совет не только для людей среднего и старшего возраста – чем раньше вы начнете, тем больше мышечной массы вы сохраните с возрастом.

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Чтобы получить советы относительно того, какие продукты вы должны есть, чтобы сохранить вашу мышечную массу, просмотрите 5 маленьких уловок в питании, которые со временем оказывают значительное влияние на снижение веса.